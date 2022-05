Se adună electrocasnicele vechi din județ! Fără vouchere, dar cu premii!

Autoritățile din toate localitățile județului vor derula în următoarele două luni o amplă campanie de strângere a deșeurilor electrocasnice pentru a-I ajuta pe proprietari să scape civilizat de acestea și de a păstra mediul cât mai curat.

Campania se va încheia peste două luni, timp în care organizatorii speră să ajungă și la 200 de tone de deșeuri strânse din întreg județul.

Deocamdată, primele electrocasnice vechi au fost strânse ieri de la Bălești.

Localnicii din Tălpășești, oameni în vârstă în mare parte, s-au bucurat când au văzut că vine cineva la poarta lor și îi ajută să scape de aparatura care le-a fost utilă cu ani în urmă.

Au fost și situații în care bătrânii nu au dat rablele pe motiv că „mai întâi să vină copii de la oraș și să spună ei ce nu le mai trebuie”, deși era evident că rablele tot rable au rămas.

Cei mai mulți au scos bucuroși la poartă ceea ce nu le mai trebuia prin casă, o doamnă recunoscând că are mai multe mașini de dactilografiat de care încă nu este decisă să se despartă.

„Am fost secretară toată viața și am rămas cu vreo șase mașini din astea. Mi-au zis domnii care au venit cu campania că primesc și așa ceva, dar încă nu m-am decis să le dau.

Încă le mai țin ca amintire. Am ce să dau, un frigider, o mașină de spălat, că sunt vechi și, altfel, ar sta prin curte, ar rugini pe acolo”, a spus pensionara. Un vecin de-al său a decis să scape însă nu de ceva vechi, ci de ceva nefuncțional.

„E un televizor nou, o plasmă care cred că nu are 2 ani. I s-a stricat defectul, ca să zic așa, și nu mai mă apuc să îl repar. Îl dau cu telecomandă cu tot, numai să îl ia.

Nu stau să caut acum prin pod că mai am și din alea vechi. E bine că scap de ăsta. Sigur va mai fi o campanie din asta și o să le caut și pe alea mai vechi să scap de ele”, a declarat gorjeanul. De la mașini de spălat la frigidere și televizoare, oamenii au scos la poartă cam tot ce nu le mai trebuia.

Un domn a mărturisit că la vârsta lui i-ar fi fost imposibil să care singur mașina de spălat pentru a o aduce la un magazin din Târgu-Jiu care preia astfel de vechituri.

„Păi eu la vârsta mea credeți că mai pot să car singur mașina asta de spălat, s-o pun în mașină și să vin cu ea la oraș ca s-o dau pe undeva. Exclus. E foarte bine că s-au gândit cei care s-au gândit să vină să le preia de la poartă.

Nu știe încă toată lumea, dar ideea e foarte bună. Asta e o mașină veche, pe care am reparat-o deja de două ori, s-a stricat iar și stricată am lăsat-o.

În plus consumă și curent mai mult decât astea noi și la cum s-au dus în sus prețurile la energie cred că și dacă ar fi funcțională n-aș mai băga-o în priză. Acum sunt altele noi, moderne, mai silențioase.

E adevărat că sunt prețuri mai mari la ele, dar trebuie să fim în pas cu tehnologia că vin nepoții pe la noi și nu vrem să ne arate cu degetul”, a spus un alt localnic.

În schimbul electrocasnicelor vechi predate în această campanie de colectare, proprietarii rablelor nu mai primesc vouchere valorice, așa cum se întâmpla în anii trecuți.

Autoritățile le oferă tichete cu care participă la o tombolă cu premii în valoare de 12.000 de lei. Legislația s-a schimbat și permite doar organizarea unor astfel de tombole.

Tragerea la sorți e programată pe 2 iulie, la finalul campaniei ce se desfășoară în următoarele două luni în toate localitățile din județ.

Campania e coordonată de Luis Popa, șeful Serviciului de Gestionare a Deșeurilor din cadrul Consiliului Județean.

„Sperăm să strângem cât mai multe electrocasnice vechi. Vom merge din poartă în poartă acolo unde suntem solicitați ca să nu mai vedem frigidere aruncate prin Defileul Jiului sau mașini de spălat pe albia nu știu cărui râu sau prin păduri.

Ne propunem să strângem 200 de tone la finalul acestei campanii, în condițiile în care anul trecut am avut 120 de tone. Anul trecut am avut 65 de localități, acum avem toate localitățile din județ. Suntem primii din țară care reușim acest lucru. În alte județe campania se desfășoară în câteva localități.

Campania „Gorjul reciclează” vă continua săptămâna viitoare pe zona doi, după următorul program: Luni, 9.05.2022, Schela și Bumbești Jiu. Marți, 10.05.2022, Mușetești și Crasna. Miercuri, 11.05.2022, Novaci. Joi, 12.05.2022, Baia de Fier. Vineri, 13.05.2022, Polovragi. Cei care locuiesc în aceste localități se pot înscrie la următoarele numere de telefon: 0800 444 800, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă, 0752 568 092 sau 0523 216 132, pentru a programa colectarea directă de la domiciliu.Totodată, cei care locuiesc în aceste localități, în cazul în care nu se vor programa la numerele de telefon puse la dispoziție, vor putea urmări mașina de colectare ce va circula prin localitatea lor și le vor putea preda și în acest mod”, a transmis Luis Popa.

Gelu Ionescu