Școala Gimnazială Câlnic, locul I la Festivalul-concurs de teatru ,,Sabin Popescu”, ediția a XXIV-a

Ziua de 6 aprilie 2024 a fost o mare sărbătoare pentru o parte din elevii Școlii Gimnaziale Câlnic, un eveniment de amploare fiindcă, la Novaci – Pociovaliștea, ei au obținut patru premii excepționale:

PREMIUL I PENTRU CEA MAI BUNĂ TRUPĂ DE TEATRU

PREMIUL I – CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ – DENISA CAZAN – CLASA A VIII-A

PREMIUL I – CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL MASCULIN – SPÎNU ANDREI – CLASA A V-A

PREMIUL I – PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE

,,Fabrica de sentimente Câlnic”… Așa ar putea fi intitulată această trupă de teatru înființată în câteva repetiții, dar extrem de serioase și focusate pe aptitudinile elevilor talentați! Protagonistul ideii de bază a piesei este domnul profesor-actor Pompiliu Ciochia, care a crezut de la bun început în acești copii minunați. De asemenea, alături de doamna director Florentina Stoenoiu, am fost alături de cei șaisprezece elevi care au format acest grup de lucru axat pe combaterea violenței din școli.

Este un prim pas pe care tinerii l-au făcut pentru a atrage atenția părinților care pleacă în străinătate și de aici consecințele sunt deseori grave, mai ales pentru copiii crescuți în mediul rural.

La Festivalul de teatru ,,Sabin Popescu” de la Pociovaliștea – Novaci, au participat următoarele instituții cu 12 piese la secțiunea teatru – nivelul gimnazial: Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi, Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, Biblioteca Orășenească Novaci, Școala Gimnazială Novaci, Școala de Vară Novaci, Școala Gimnazială Nr 1. Rovinari, Școala Gimnazială Pociovaliștea și Școala Gimnazială Câlnic.

Ne mândrim cu partea cea mai emoționantă a spectacolului: la final, juriul a fost cu ochii în lacrimi!

Opinii ale participanților:

,,Teatrul pentru mine înseamnă artă, magie. Piesa pe care am interpretat-o la Novaci se numește ,, Mă doare…” – cea mai sentimentală piesă realizată de mine. Noi, toți actorii, am avut mari emoții, dar am încercat să le uităm și să ne axăm pe ceea ce aveam noi de făcut. A fost greu și multă muncă depusă, dar a meritat din plin efortul nostru, colectiv. Protagoniștii au fost Denisa Cazan și Andrei Spînu, iar ei au făcut atmosferă și au primit în dar , din partea publicului cald, multe lacrimi sincere, deoarece oamenii s-au regăsit în această piesă , intitulată ,,Mă doare…”. Le mulțumim doamnei Ștefania Pânișoară, doamnei director Stoenoiu Florentina, dar mai ales domnului profesor – actor Pompiliu Ciochia, sufletul acestei piese. Toți copiii au început să plângă de bucurie la finalul actului artistic, luând premiul I pentru cea mai bună trupă de teatru, dar și premiul special pentru cea mai bună regie.” – eleva Daria -Oborocea, clasa a V-a

Grindeanu Ianis din clasa a V-a afirmă cu mândrie despre colegul și bunul său prieten, Andrei Spînu: ,,Andrei este ca un Mihai Eminescu al clasei noastre! Admir faptul că este inteligent și perseverează.”

Goșa Robert susține că au meritat colegii săi cu prisosință premiul I pentru cel mai bun actor (Spînu Andrei), respectiv cea mai bună actriță (Cazan Denisa).

Andrei Spînu din clasa a V-a afirmă: ,,O mare de emoții și sentimente pentru cei mai buni actori! Așa aș putea descrie acel moment glorios! Chiar și actorii au sentimente! Chiar dacă ,, Sunt un actor bun” îmi este foarte greu să îmi păstrez starea motivațională. Dar, de aceea, Denisa îmi este alături. Și eu îmi doresc să fiu alături de ea, de asemenea, va pleca în viitor la liceu. Nu am crezut că eu aș putea să ajung un subiect numai bun de discutat. Dar aș vrea să menționez sprijinul colegilor și mai precis, încrederea cadrelor didactice în mine și în excepționala mea colegă, și cel mai important, partenera mea din piesă- Denisa Cazan. Doar cu ajutorul ei, am putut să ating acest rezultat cu adevărat muncit. Pentru noi, a fost un moment fabulos, dar și de refugiere ca într-un ,,fotoliu-puf” făurit de doamna Ștefania Pânișoară – așa cum spun eu. Mai exact: este atât de important să simți cum cineva îți dă aripi, iar doamna ne-a motivat din toate punctele de vedere. Dacă fratele meu, Spînu Claudiu, a obținut premiul I în luna februarie la un prestigios concurs intitulat ,,Aforismele lui Brâncuși”, acum era rândul meu să îi urmez exemplul.”

Crețan Iuliana, din clasa a V-a, membră din trupa de teatru susține: ,,Cea mai frumoasă piesă la care am participat! Pe 6 aprilie am mers toți actorii noștri din echipă la Novaci, Pociovaliștea, la festivalul de teatru. Denisa și Andrei au avut rolurile principale, dar domnul Pompi a avut grijă să ne anime pe fiecare dintre noi cu câte un rol în care să ne regăsim. Aș zice că toți am strălucit, dar Andrei și Denisa au fost ,,miezul” – cum spunem noi, tinerii. Cu mult antrenament, am reușit să obținem locul I în aplauzele tuturor susținătorilor”.

Denisa Cazan, elevă în clasa a VIII-a, declară, plină de patos: ,,Teatrul este ca un buchet de flori cu forme și culori diferite. Fiecare piesă de teatru devine o notă muzicală în simfonia adevăratei frumuseți. Pasiunea pentru teatru nu este doar un foc efemer, ci un ocean de emoții și trăiri unde fiecare val ne duce pe tărâmul unui Univers fantastic, alinând setea de învățăminte și înțelegere. El nu vrea să impresioneze prin cuvinte pompoase, ci vrea să emoționeze prin simplitate. Teatrul ne învață că fiecare secundă este ireversibilă, că timpul nu poate fi cumpărat sau întors înapoi și ne învață să ne îmbrățișăm imperfecțiunile ca parte integrantă a ceea ce suntem.”

Vezure Georgiana–Ecaterina, din clasa a VIII-a, afirmă cu bucurie: ,,Efortul depus a dat roade, transformându-ne în câștigătorii acestei competiții provocatoare. Cred că am reușit să câștigăm și datorită faptului că mesajul nostru a ajuns în sufletul privitorilor, sensibilizându-i. Prin piesa pusă în scenă – Mă doare…– noi am devenit vocea multor adolescenți care nu pot vorbi din incertitudine, teamă și izolare de sine. Noi am expus realitatea dură în care se regăsesc mulți tineri din variate motive: duc dorul sfâșietor al părinților, au o situație financiară precară, se simt neînțeleși sau neacceptați de lume. Cel mai mare vis al nostru s-a îndeplinit cu ajutorul domnului Pompiliu Ciochia care a crezut în noi încă din prima zi în care ne-a cunoscut.”

Sulă Miruna Alexia, din clasa a VIII-a, este de părere că: ,,Piesa de teatru ne-a deschis noi orizonturi și ne-a făcut să înțelegem altfel viața!”

Sulă Andrada Alicia, elevă în clasa a VIII-a, este de părere că această piesă combate bullying-ul din școli și este ideală pentru ca privitorii să înțeleagă pericolele violenței de toate felurile. În final, adresăm mulțumiri tuturor celor care au susținut copiii în demersul lor artistic, părinților, dar și organizatorilor acestei competiții de prestigiu! Cu toții, suntem recunoscători și domnului primar Dumitru Vulpe care a pus la dispoziție Căminul cultural pentru repetițiile copiilor și care ne susține de fiecare dată în demersurile centrate pe dezvoltarea elevilor noștri.

Copiii din trupa de teatru sunt următorii:

Clasa a V-a: Oborocea Daria, Spînu Andrei, Crețan Iuliana;

Clasa a VI-a: Dragu Denisa, Crăciun Adelina, Negrea Roberta; Duțan Angela;

Clasa a VII-a: Popescu Marius, Croicu Melania, Cosacu Ariana;

Clasa a VIII-a: Cazan Denisa, Sulă Andrada, Vezure Georgiana, Sulă Alexia, Pele Augustina și Bobocel Cătălin.

Mulțumiri și domnului șofer, Vîlsan Florin care ne-a dus la Festivalul de la Novaci deoarece de fiecare dată răspunde pozitiv rugăminților noastre în vederea deplasării. Cuvintele doamnei director de la Casa de Cultură Novaci, energica și joviala doamnă Elena Basarabă, rămân emblematice: ,,Vă mulțumim tuturor pentru că ați ales să veniți la acest festival! Felicitări pentru toți și tot! Nu sunt cuvinte suficiente pentru a descrie așa copii, așa instructori și așa voluntari!” Să ne revedem cu bine la Școala de Vară de la Novaci, alături de oamenii minunați din acele plaiuri de poveste!

Pânișoară Elena Ștefania

Profesor la Școala Gimnazială Câlnic și Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”