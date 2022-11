Schimb de experiență internațională al profesorilor de la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu

Robotics; As a Tool to Prevent Bullying – Mobilitate 24-28 octombrie 2022, Manisa, Turcia

În perioada 24-28 octombrie 2022, profesori ai Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu, au participat la cea de-a patra mobilitate a Proiectului Erasmus+ KA229 ” Robotics, As a Tool to Prevent Bullying”, în școala parteneră ,,Manisa Fen Lisesi”, în localitatea Manisa, Turcia .

Cadrele didactice din cadrul școlilor partenere din Portugalia, Estonia, România, Suedia, Slovenia și Turcia au participat la ateliere de lucru ce au vizat prevenirea fenomenului de bullying, au prezentat strategiile din școlile lor privind acest fenomen.

Bullying-ul în rândul copiilor este o provocare globală, atât victimele, cât și autorii agresiunii dezvoltă urmări privind dezvoltarea socială personală, educația și sănătatea, cu efecte negative care persistă până la vârsta adultă.

Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu” a fost reprezentat de către doamnele profesoare:Dragotă Teodora, Nodea Gabriela, Mirea Silvia-Gabriela, Bunăiașu Roxana, Tomescu Cristina și domnii profesori: Nodea Eugen, Giugiuc Ciprian-Daniel , Gîrdu Constantin. Profesorii coordonatori Dragotă Teodora și Nodea Gabriela au prezentat activitatea locală din cadrul proiectului, precum și strategiile anti-bullying propuse în cadrul instituției noastre. A fost prezentat dispozitivul cu recunoaștere vocală ,,Blink-blink Bully” (Psiholog de buzunar) creat de elevul Vlad Alexandru Pătrulescu (clasa a XII-a A), care stabilește pe baza unui chestionar profilul de posibil agresat sau agresor al celui chestionat.

Școala gazdă a pregătit numeroase activități, ce au vizat crearea unui mediu mai sigur pentru profesori și elevi, folosind robotica ca instrument de colaborare și de prevenire a agresiunii.

În cadrul atelierelor de lucru, cadrele didactice au construit roboți din categoria Robotis Dream II, pe care i-au utilizat la selectarea unor emoții, au creat sloganuri pentru prevenirea bullying-ului,au descoperit în cadrul școlii din Manisa ateliere STEM în care elevii pot să experimenteze și să afle răspunsuri la numeroase provocări din lumea științei, un Planetariu și muzeu al științei. Robotica este o disciplină de viitor, iar elevii din Turcia sunt încurajați să o studieze, școala punându-le la dispoziție laboratoare moderne, cu o bază materială solidă, în care copiii pot să pună în practică noțiunile teoretice studiate.

În cadrul unei întâlniri de lucru, elevii au prezentat învățăturile poetului Rumi, o personalitate reprezentativă în domeniul educației care a trăit în zona Manisa și care spunea că Dumnezeu poate fi găsit prin folosirea poeziei, a muzicii și a dansului , povețe care și azi pot fi folosite în lupta cu fenomenul de bullying.

Și de această dată proiectele Erasmus + derulate la nivelul Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu au adus împreună profesori europeni dornici de a face un real schimb de bune practici în domeniul educației în vederea găsirii abordărilor potrivite pentru probemele actuale.

Prof.înv.primar Tomescu Cristina,

prof.coordonator Dragotă Teodora