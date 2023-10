Scandalul din PER Gorj – Cascadorii râsului, varianta politică!

Autointitulatul președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român (PER), Dumitru Miroiu, le-a retras, duminică, numirile în funcții prim-vicepreședintelui Gigel Capotă și celor doi vicepreședinți Lucian Medar și Nicolae Morie. Decizia este cel puțin dubioasă, în contextul în care Miroiu anunțase, la jumătatea lunii trecute că se retrage din funcția de președinte, pentru următoarele 60 de zile, și i-a delegat atribuțiile secretarului general Ion Voicu, cel care a devenit președinte interimar. Miroiu a explicat că a luat această decizie pentru că, în urmă cu două săptămâni Capotă și Morie s-ar fi întâlnit cu senatorul Ion Iordache, liderul PNL Gorj, și i-a catalogat ca fiind ,,oportuniști care vor un ciolan”. În schimb, Gigel Capotă spune că, de fapt, scandalul a apărut după ce Dumitru Miroiu i-a chemat pe membrii BPJ la o discuție cu niște generali, care susțin candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

În decizia scrisă, Dumitru Miroiu a menționat principiul ,,Cine numește și revocă”, iar pe baza acestuia le retras numirile pe funcțiile de conducere a filialei Gorj a PER lui Gigel Capotă, fost comisar la Garda Financiară și, ulterior, manager al Spitalului de Urgență Târgu-Jiu, lui Nicolae Morie, comisar șef în rezervă, fost șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Gorj și profesorului universitar Lucian Medar. La momentul adoptării deciziei, duminică, 8 octombrie a.c., Miroiu nu mai deținea funcția de președinte, în condițiile în care, pe 15 septembrie a decis să se retragă, pentru o perioadă de 60 de zile din acestă poziție, conducerea interimară a partidului fiind preluată de Ion Voicu, secretar general, devanit, de la acea data, președinte interimar. Profesorul universitar Lucian Medar a catalogat decizia ca fiind una abuzivă. ,,Abuz de putere în PER -Gorj! „Managerul” Miroiu Dumitru a comis-o din nou. „Ecologistul” Miroiu Dumitru deținător de ștampilă PER (pe care a folosit-o mereu în mod abuziv!) și pe care nu a vrut să o dea Președintelui PER- Voicu Ion (delegat conform satutului pe o perioadă de 60 de zile să administreze Filiala Gorj a PER!) a comis din nou o ilegalitate. A emis nestatutar, Decizia cu nr.338/08.10.2023, pe colțul unei mese „în familie”, acasă (…la domiciliul permanent din satul Cîrbești/Gorj !) prin care în mod abuziv retrage din funcții 2 (doi) vicepreședinți și un Prim-vicepreședinte care s-au împotrivit mereu opiniilor lui abuzive și părtinitoare!”, a scris Medar pe o rețea de socializare. La o zi după adoptarea deciziei, Miroiu a uitat principiul pe care l-a invocat oficial și a spus că motivele reale ale decizie prin care le-a retras numirile celor trei sunt unele abateri care au avut loc în ultima perioadă, una dintre acestea fiind aceea că Morie și Capotă au avut o întâlnire cu președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache. Miroiu susține că aceștia sunt ,,oportuniști care vor un ciolan”, iar despre Gigel Capotă a declarat că încearcă să revină pe postul de director al Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu. Gigel Capotă a afirmat că, de fapt, scandalul a apărut după ce Dumitru Miroiu i-a chemat pe membrii BPJ la o discuție cu niște generali, care susțin candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. În aceste condiții, BPJ al filialei județene Gorj a PER, întrunit, duminică, la Crasna, a hotărât să convoace, pentru data de 21 octombrie a.c., Conferința extraordinară de alegeri.

Claudiu Matei