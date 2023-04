Scandal la Obștea Peștișani! Ion Poenaru contestat în stradă!

Cea mai mare obște din țară, cea de la Peștișani, care are în administrare peste 12.000 de hectare de pădure, nu are liniște în aceste zile. Membrii săi fierb pentru că deși în decembrie au votat ca Ion Poenaru să nu mai fie președinte, acesta este în continuare în funcție și, mai mult, reușește să îi țină pe contestatarii săi în stradă. Duminică dimineața, câteva zeci de persoane s-au strâns la sediul Obștii Peștișani pentru a discuta cu președintele pe care l-au ales la sfârșitul anului trecut, doar că oamenii nu au avut acces nici măcar în curtea unității în prima parte a zilei. După vreo jumătate de oră aceștia au reușit să treacă de agenții de pază care erau puși la poartă, membrii obștii nereușind însă să intre și în sediul acesteia, clădirea fiind încuiată în condițiile în care Ion Poenaru și câțiva apropiați ai săi erau în interior. Aceștia desfășurau o ședință de Comitet Director, lucru cu care contestatarii nu erau de acord, mai ales că oamenii nu îl mai consideră pe Poenaru ca fiind președinte. „Are mandatul expirat, nu mai are ce să caute aici. Există hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care se anulează ședința de alegeri din 2019, ca urmare, din 2019 încoace toate faptele, toate deciziile sale sunt nule. Totul este un abuz de putere pentru că el nu pleacă”, a spus unul dintre contestatari. Fostul președinte al obștii, Sever Pavel a declarat și el că ședința prezidată de Poenaru cu ușile încuiate era una nestatutară. „El a convocat Comitetul Director ca să ia niște decizii pe care le ia doar Adunarea Generală. Nu poți să modifici statutul de către 5-6 oameni. Trebuie să fim prezenți vreo 1500, că sunt peste 2800 de membri în această obște. Ca să modifici statutul ai nevoie de jumătate plus unu din membri. Modificările sunt menite să îngrădească din drepturile oamenilor și să crească ale lor”, a explicat fostul președinte.

În mijlocul oamenilor, la un moment dat, și-au făcut apariția câțiva polițiști și jandarmi care au venit să vadă ce se întâmplă și dacă se produce vreun scandal sau altercație. Reprezentanții forțelor de ordine au fost primiți în sediul obștii, dar ușa a fost încuiată imediat după intrarea lor. La fel s-a întâmplat și după ieșirea acestora din sediu, jandarmii și polițiștii rămânând să discute cu nemulțumiții și pentru a mai calma spiritele. Oamenii și-au spus necazurile, deși erau conștienți că nu pot fi ajutați de forțele de ordine pentru a-l îndepărta pe Poenaru legal. „Pe 18 decembrie anul trecut am avut alegeri și oamenii nu l-au mai votat pe Poenaru. Dânsul a primit voturi de la 26 de persoane, iar noul președinte, care e aici cu noi, în curte, a avut 267 de voturi. Noi, după trei luni, azi nu putem să intrăm pe proprietatea noastră pentru a-l instala pe președintele pe care l-am ales. Nu vrea să predea ștampila, actele, documentele, cum se face în situații din acestea. Obștea este a 2850 de persoane, nu doar a lui Poenaru. El are un interes mârșav aici. La Adunarea Generală când l-am chemat a spus că el o să conducă obștea încă 2 3 ani de acum încolo. În tot acest timp profitul obștii a scăzut constant, el vânzând lemne la prețuri mici”, a spus Nicolae Turtoi, unul dintre contestatari. Noul președinte, Sorin Tivig, a rămas în curte alături de susținătorii săi, recunoscând că mai are de așteptat până își va prelua atribuțiunile. „În Adunarea Generală din 18 decembrie 2022, convocată de către fostul președinte Poenaru, cu respectarea ordinii de zi și a Statutului, eu am fost ales președinte. Nu îmi pot prelua atribuțiunile pentru că dânsul invocă tot felul de motive și tergiversează plecarea sa. Folosește tot felul de tertipuri pentru a-și prelungi mandatul. Eu personal nu am o problemă că stau pe la ușă ca și restul oamenilor, dar am fost ales de către oameni care au încredere în mine pentru că mă cunosc ca o persoană cinstită, corectă și devotată activității obștii”, a spus Tivig. Ion Poenaru le-a transmis contestatarilor săi că va mai rămâne în funcție, mai ales că pe rolul instanțelor există mai multe procese. Contestatarii spun că pe cel mai important l-a pierdut și că el ar trebui să nu mai fie președinte, oamenii intenționând zilele următoare să apeleze la un executor judecătoresc pentru a-l îndepărta pe Poenaru de la Obștea Peștișani. Deocamdată el face însă cărțile și reușește să țină ușile încuiate oricât dorește. „Este o părere a lor, pe care le-o respect, doar că nu spun adevărul. Instanța s-a pronunțat cu privire la Adunarea Generală fantomă ținută de ei, iar cei aleși nu au nicio calitate, chiar așa s-a exprimat instanța. Avem președinte, eu sunt președinte. Avem Comitet Director până când instanța va spune că sunt alții, dar deocamdată nu poate spune așa ceva. Fiind suspendată adunarea de alegeri, rămâne Consiliul de Administrație anterior, așa spune la Statut, e simplu”, afirmă Ion Poenaru.

Gelu Ionescu