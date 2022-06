Scandal la Cariera Roșia a CEO! Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu vrea să închidă cea mai mare carieră de cărbune!

* Jaful din SEN NU e DENUNȚAT!

* ,,Trădător de neam!”

Octavian Berceanu, politician USR, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, pe pagina de Facebook, a făcut un ,,live” în care amenda cariera Roșia din cadrul CE Oltenia, că funcționează!. Practic, acești politicieni sunt cei cărora tot județul Gorj trebuie le ,,mulțumească” pentru disponibilizările din acest an și cele viitoare, pentru închiderea energiei pe cărbune și pentru întunericul, dacă e să-l ascultăm e fostul premier Mihai Tudose, care va veni peste România.

A chemat Poliția fiindcă Roșia îndrăznește să funcționeze!

Inconștiența politicienilor pune în pericol chiar Sistemul Energetic Național. Așa cum face și ordonanța dată de Virgil Popescu, cea care a intrat în vigoare de ieri și țintește eliminarea energiei pe cărbune, într-o perioadă în care toate statele UE se gândesc cum să-și păstreze și să-și securizeze resursele. Dar iată ce a putut transmite fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octovian Berceanu, după ce a descins la Cariera Roșia:

,,Sunt la Cariera Roșia din Gorj căreia, în urma deciziei Tribunalului București din 17.06.2022, i-a fost suspendată activitatea cu titlul executoriu.

Am chemat poliția pentru constatarea faptei de continuare a activității contrar deciziei, fapta care constituie infractiune”.

,,Legea e una pentru toată lumea și trebuie aplicată.

Tocmai am fost la Poliția Româna și am depus plângere pentru fapte infracționale, încălcarea OUG 195/2005, art 98 privind funcționarea Carierei Roșia după suspendarea executorie a acordului de mediu de către Tribunalul București prin Hotărârea din 17.06.2022.Dragoş Popescu tocmai a sesizat Garda Naţională de Mediu si așteptăm participarea autorităților. Împreună cu d-na avocată Cătălina Radulescu”, a fost mesajul destul de agresiv al fostului ministru.

Useristul vrea să blocheze cea mai mare carieră de cărbune din România

Mesajele au curs în valuri, printre care și ale liderului de la Energia Rovinari, Manu Tomescu, pe care fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu le-a ascuns de ochii publicului. Dar, noi le redăm în integralitate:

,,Invocați o primă decizie a unei instanțe judecătorești din București pentru a închide/bloca cea mai mare carieră minieră de extracție a lignitului, din România, fără să conștientizați cât rău social și economic faceți întregii zone a Olteniei, dar și României! Uitați-vă chiar la această oră când dumneavoastră faceți această mizerie, cât de mult contează CĂRBUNELE pentru Sistemul Energetic Național! Încă o dată vă spun că sunteți mai degrabă un trădător de țară și de neam, și nici decum un politician român care ar trebui mai întâi de toate să facă o politică pentru interesele națiunii, ci nu pentru interesele străinilor!”

,,Domnule, care te pretinzi a fi politician român, ar trebui să știi că acea carieră minieră scoate cărbune pentru Sistemul Energetic Național, adică pentru ca România să nu stea la mâna străinilor în ceea ce privește energia electrică! Ar trebui să anunți poliția și alte organe de control ale statului român, pentru a denunța jaful din Sistemul Energetic Național, jaf ce a făcut din România o țară care nu își mai poate susține consumul energetic național, cu propriile capacități de producție! Dacă tu ca politician român faci politică împotriva intereselor acestei națiuni, eu te consider un trădător de neam și de țară, ci nicidecum un politician român!”.

De notat, nu numai Manu Tomescu i-a scris lui Berceanu, ci mai mulți angajați din minerit și energie, făcundu-l pe acesta IRESPONSABIL și VÂNDUT.

Mihaela C. Horvath