Scandal în Primăria Târgu-Jiu cu candidații de la Primăria Dănești! Dosar penal!

Scandal cât casa vineri dimineața în sediul Registrului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. O angajată de aici s-a trezit în birou cu primarul din Dănești, care a început s-o înjure și s-o amenințe, până la palme și vorbe grele, de netolerat într-o instituție publică și nici măcar la stadion, nefiind decât un pas. În urma scandalului a fost deschis un dosar penal, totul pornind de la o întâlnire pe care cei doi protagoniști au avut-o accidental joi dimineața, cu o zi înainte. Elena Giuverdea, angajata municipalității, domiciliată în Dănești și posibilă candidată a USR pentru funcția de primar din comună, spune că la bariera de cale ferată din zona fermei de păsări s-a întâlnit cu edilul și întâlnirea s-a terminat cu un gest neprietenos al primarului, toată întâmplarea fiind apoi relatată pe Facebook de Elena Giuverdea. „Pe la 7.20 m-am întâlnit cu dl Paliță la calea ferată dinspre Avicola. Eu mergeam spre serviciu, iar dumnealui era cu mașina primăriei, că așa obișnuiește, mai ales că i-a schimbat numărul mașinii în LEU, așa cum are dumnealui la mașina sa personală. Dumnealui face naveta cu mașina primăriei la Târgu-Jiu, unde locuiește, iar nouă ne taie curentul prin comună. Am staționat și eu și dumnealui la calea ferată, iar când ne-am pus în mișcare m-am uitat spre dumnealui în ideea că mă salută și să îi răspund politicos. Când, de fapt, a început să râdă și mi-a arătat dizgrațios degetul. Am postat lucrul acesta pe rețelele de socializare, pe grupul comunei Dănești, pentru că am vrut să știe toată lumea comportamentului dumnealui, mai ales că și eu și familia mea l-am votat. E soț, tată de fată, ce educație dă dumnealui copiilor noștri? Eu am 50 de ani, el cred că are 40, iar eu am experiență în administrație de 25 de ani, din care 15 ani doar în impozite și taxe. De asta și cetățenii din Dănești îmi trimit mesaje în privat, ca să intru în această luptă cu dumnealui. Iar acum chiar voi lupta până la capăt. A venit aici fără să aibă o problemă de serviciu cu mine. Eu m-am ridicat în picioare când a intrat în birou pentru că eu așa mă comport cu orice cetățean. Era transformat la față, îi tremurau barba și buzele și zicea că mă joacă în picioare dacă mai mă iau de familia lui. M-a drăcuit, m-a făcut nenorocită, a zis că mă calcă în picioare, câte nu a zis”, spune Giuverdea.

Scandalul a durat minute bune, timp în care femeia povestește că primarul și-a continuat tirada la adresa ei, angajata municipalității nerămânând datoare, ceea ce a tensionat discuțiile. „Strigam după doamna de la pază de la noi de la primărie să vină să îl scoată afară pentru că domnul primar nu avea treabă la noi la birou. Doamna de la pază e și ea din Dănești. Am vrut să merg la ea, iar primarul m-a prins între birou și calorifer, spațiul fiind îngust și acolo mă împingea, că doar îl știți cum arată în comparație cu mine. Mă împingea cu burta că m-am și lovit de calorifer. Era atât de pornit încât așteptam să mă lovească. Nu m-a lovit în birou, că am sunat la 112 dacă am văzut că fata de la pază nu își face treaba. El a dat să plece, dar tot că mă omoară o ținea. Pe hol mi-a dat una peste față că mi-au căzut ochelarii pe jos, cred că se vede asta și pe camere, că sunt camere de înregistrare pe hol. Era și dl secretar general al primăriei și cred că a văzut și dumnealui. Când mi-a dat el acolo de mi-au căzut ochelarii i-am dat și eu o palmă peste umăr, iar dacă sunt vinovată pentru asta îmi asum, ce să fac”, a mai spus Elena Giuverdea. Inițial, Mădălin Paliță nu a vrut să comenteze pe seama celor întâmplate, dar, la insistențele jurnaliștilor de a clarifica lucrurile a precizat că a avut o discuție „respectuoasă” cu cea care îl va concura în 2024. „Nu știu despre ce e vorba, ce vă interesează. Doamna Elena e o persoană care probabil are ceva la adresa mea. Eu acum aflu de la dvs. Discuția cu ea a fost cât de cât normală, prin care i-am atras atenția ca în spațiul public și pe Facebook să nu mai invoce familia mea. Nu e vorba de critici pentru că eu criticile mi le asum. Când ataci familia unui om lucrurile pot degenera. I-am atras respectuos atenția să nu mai adreseze în spațiu public cuvinte jignitoare familiei mele. Acolo în birou mai erau 4 – 5 persoane, nu cred că îmi permit eu să lovesc mai ales o doamnă. Dânsa de felul dânsei e mai agresivă verbal. Cred că a vrut să mă atragă într-o chestiune de genul acesta și văd că i-a și reușit. Mi-a tras și o palmă, mi-a arătat și un semn obscen. Cred că a vrut să mă provoace. Eu m-am dus împăciuitor”, declară edilul.

În urma celor întâmplate angajata municipalității a fost audiată la Poliție, iar IPJ Gorj a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințări. În plus, femeia a cerut protecție, menționând că dacă la birou, într-o instituție publică, s-a ales cu aceste amenințări, pe drum spre casă sau acasă I se pot întâmpla lucruri și mai rele, mai ales că edilul trece zilnic cu mașina pe la poarta sa. În momentul scandalului, primarul Marcel Romanescu era în biroul său, iar când a aflat ce s-a întâmplat și a coborât la Registrul Agricol funcționara publică deja plecase la Poliție pentru a fi audiată. Edilul s-a delimitat categoric de cele întâmplate și a menționat că astfel de fapte nu ar trebui să se întâmple niciunde, cu atât mai mult într-o instituție publică. Și liderul USR Gorj, deputatul Radu Miruță s-a delimitat imediat de astfel de fapte violente și a cerut PSD să aibă o reacție similară față de primarul său. De altfel, pe parcursul zilei de vineri mai mulți lideri centrali ai USR au reacționat la fel și i-au cerut lui Marcel Ciolacu să îl îndepărteze din PSD pe primarul din Dănești, în condițiile în care Paliță doar ce și-a anunțat apartenența la acest partid. „A intrat în biroul ei, a lovit-o, amenințat și adresat mai multe injurii. Totul s-a întâmplat într-o instituție publică. Primarul PSD din Dănești (Gorj), Mădălin Paliță, a agresat-o astăzi pe colega noastră, Elena Giuverdea. Motivul? A arătat lumii neregulile primarului. Pe numele primarului PSD bătăuș a fost depusă deja o plângere penală pentru loviri și alte violențe. USR solicită PSD retragerea sprijinului politic pentru primarul bătăuș și condamnarea violențelor. Stilul mafiot de a face politică trebuie să dispară din România. Agresiunea fizică împotriva Elenei Giuverdea se adaugă lungului șir de acțiuni violente împotriva femeilor USR care aleg să facă politică și să strige atunci când văd o nedreptate. A fost Ana Ciceală – consilier general al Primăriei București, a fost Clotilde Armand (primarul Sectorului 1), a fost Flavia Boghiu – viceprimarul Brașovului, a fost Felicia Ienculescu (consilier local Mogoșoaia). O acțiune sistematică de violență politică, fizică sau verbală, care trebuie sancționată dur și oprită”, a transmis USR

Gelu Ionescu