Săulescu și-a reziliat înțelegerea cu Deva: Mi-ar plăcea să revin în Gorj

Fotbalistul gorjean Dragoș Săulescu (30 de ani) a evoluat în ultima parte a sezonului la CSM Deva. Săulescu, care începuse campionatul la Gilortul Târgu Cărbunești, a rămas în Seria 7, unde a dat și un prim baraj de promovare alături de hunedoreni. CSC Dumbrăvița, echipa care a câștigat și finala cu Reșița, a eliminat-o pe Deva. Acum, mijlocașul gorjean a hotărât să-și încerce norocul în altă parte. ,,A fost o experiență frumoasă. La Deva am avut un nucleu de jucători buni, cu care am mers la un baraj de promovare. Am avut parte și de doi antrenori pe măsură, Ștefan Nanu și Dorian Gugu. M-au pus pe picioare după experiență de la Cărbunești. Am plecat pentru că îmi doresc să joc mai mult. La Deva, am evoluat doar în cinci partide oficiale. Pentru mine este al doilea baraj consecutiv după cel cu Filiași, și cred că meritam mult mai mult. Eu cred că trebuia să ajungem în finala cu Reșița. Ați văzut ce surpriză s-a întâmplat”, a declarat Săulescu pentru Cotidianul Gorjeanul. Fotbalistul lansat de Pandurii crede că are ce-i trebuie să joace din nou în liga secundă. Dorință sa este să revină în Gorj, dar până acum nu s-a înțeles cu echipele din Târgu-Jiu, deși au existat tatonări. ,,Pentru mine ar fi o provocare să revin în Liga 2. Mă simt pregătit, pentru că fotbalul nu este la un nivel mult mai înalt aici. Și din punct de vedere financiar, sunt echipe care dau salarii de 2.000-2.500 de lei. Sunt în discuții cu câteva echipe din Liga 3, am deja câteva oferte bunicele, dar încă aștept. Mi-ar plăcea foarte mult să evoluez în Gorj, pentru că am plecat de la 19 ani de la Pandurii. Am colindat tot Banatul. Doar anul trecut am fost o jumătate de sezon la Cărbunești, pentru că au insistat. M-am despărțit de ei, la fel cum m-am despărțit și de Deva. Frumos, fără pretenții, pentru că trebuie să lăsăm loc de ‘Bună ziua!’. Mi-ar plăcea să evoluez în Gorj, dar nu depinde de mine”, a mai spus Săulescu. Fotbalistul a comentat și situația principalei formații din Gorj, care continuă să se lupte pentru supraviețuire de când a fost declarată insolvența, dar a vorbit și despre șansele pe care le are CSO Turceni de a întoarce rezultatul din turul barajului pentru Liga 3. Pheonix Buziaș s-a impus în primul meci cu 2-0. ,,Am văzut secvențe din meci. Turceniul are șanse pentru că joacă acasă, și fiind un baraj o să vină multă lume. Publicul îi va susține, dar banii de la Buziaș nu se compară. Acolo, jucătorii au salarii de 3.000-4.000 de lei, la Turceni să punem 1.000 de lei. Au și jucători care au fost la nivel de Liga 1 și Liga 2, Nanu sau Birău, jucători care joacă și din experiență, știu să țină de rezultat. Mingea este rotundă. Eu sper să avem și a treia echipă promovată din Gorj, pentru că am mai aduce jucători gorjeni aici. Le urez baftă! Îmi pare rău de Pandurii, pentru că este o echipă cu nume, care a jucat în Europa. Este păcat de ce se întâmplă, dar sper să se rezolve treburile și să fie tot o echipă puternică, sau, dacă nu, măcar să joace la Liga 2”. Dragoș Săulescu a fost centralul confruntării dintre CSO Turceni și Jiul Rovinari, ultimul act al Cupei României (faza județeană), încheiat cu victoria trupei lui Viorel Cojocaru. Spune însă că nu-și dorește să arbitreze la un nivel înalt. ,,Mă țin de arbitraj, la județ. Fac asta din plăcere, și am avut onoarea să arbitrez finala dintre Turceni și Rovinari. Nu mă așteptam, pentru că veneam acasă la două săptămâni. Nu vreau mai sus, pentru mine este o relaxare”, a conchis fotbalistul.

Cătălin Pasăre