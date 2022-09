Săpunaru, ,,ars” doar la buzunare după incidentele de la Târgu-Jiu

Cristian Săpunaru a stat doar un meci după ce a fost în centrul scandalului de la finalul jocului FCU Craiova – Rapid București, disputat la Târgu-Jiu. Căpitanul Rapidului a fost sancționat de către Comisia de Disciplină a FRF cu o etapă de suspendare. Liderul giuleștenilor a fost implicat într-o altercație cu jandarmii, iar, la scurt timp, fostul internațional a fost aproape de bătaie înainte de intrarea în vestiare, cu un apropiat al lui Adrian Mititelu. Comisia de Disciplină i-a acordat și o amendă lui Săpunaru, în valoare de 9.400 lei. Fundașul central și-a ispășit deja pedeapsa sportivă la meciul de cupă dintre FC Afumați și Rapid. Meciul din Superligă a avut loc la Târgu-Jiu pe 10 septembrie. Răfuiala din finalul jocului nu a reprezentat singurul eveniment negativ înregistrat pe arenă. Zeci de scaune au fost rupte, iar pereții stadionului au fost umpluți cu mesaje triviale. De asemenea, pista a fost arsă în mai multe locuri din cauza petardelor. Patronul de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, crede că sancțiunea primită de Săpunaru este prea blândă, în comparație cu ceea ce a pățit fiul său, tot după un joc cu Rapid. În noiembrie 2021, Mititelu jr. a fost suspendat un an de la pe stadioanele din România, după ce a fost acuzat că a aruncat cu o sticlă în teren. Săpunaru a fost implicat și în acel eveniment. ,,Fiul meu este administratorul clubului. Practic este conducătorul clubului. El nu mai are voie să-și desfășoare activitatea. I s-a interzis dreptul la muncă. Deși a fost catalogat oficial la acel meci, nu a aruncat el. Acea sticlă a fost aruncată pe terenul de joc de o altă persoană, dar nu mai contează. Era o sticlă de plastic cu 15% lichid în ea. Da, era o persoană din grupul lui, dar provocat tot de Săpunaru, care a început să înjure la adresa lui. Era un meci fără suporteri, erau circa 20-30 de persoane din rândul ambelor tabere. Sticla nici nu a fost aruncată spre Săpunaru, ci în apropierea lui, nu cumva să-l lovească în cap. Să zicem că a făcut cineva o abatere din grupul lui, dar primește un an interdicție de a munci. Dacă conducătorul unui club în mod oficial nu poate participa la meciuri, efectiv i s-a interzis dreptul la muncă. Săpunaru vine și bruschează jandarmii, lovește, urlă, țipă, 20 de inși nu-l pot ține, dar n-are nicio problemă. Din contră, este erou într-o anumită parte a lumii.

Eu a trebuit să blochez după acest incident 150-200 de așa-ziși prieteni de pe Facebook pentru că erau suporteri rapidiști. Înjurături și amenințări de cea mai joasă speță pe care le-am primit pe telefon”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Pro Arena. FCU s-a impus cu 1-0 în meciul cu Rapid de la Târgu-Jiu.

Cătălin Pasăre