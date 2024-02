Salvatorii ISU Gorj au intervenit, la înălțime, la Liceul din Peștișani

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj au acționat, în cursul zilei de marți, la Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani pentru a asigura evacuarea de la înălțime, a trei dintre elevii liceului.

Acțiunea a avut loc în cadrul activităților organizate la nivelul liceului în săptămâna destinată Programului Național ”Școala Altfel”, în colaborare cu ISU Gorj și a vizat pregătirea participanților cu privire la regulile de comportare în cazul producerii unui cutremur/incendiu.

A debutat cu efectuarea unui exercițiu de evacuare în caz de cutremur, la care au participat toți cei peste 430 de elevi ai liceului, sub coordonarea colectivului de cadre didactice și personalului școlii. S-a executat, apoi, o evacuare de la înălțime a trei dintre elevii liceului, care au simulat imposibilitatea de a se evacua, acțiune la care reprezentanții ISU Gorj au intervenit cu autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, din dotare.

Activitatea a continuat cu un exercițiu de stingere a incendiului, situație în care elevilor le-a fost prezentată modalitatea de manevrare a stingătorului de incendiu, fiind simulat un ”foc la tavă”, asupra căruia salvatorii ISU Gorj au intervenit corespunzător cu tehnica din dotare, asigurând stingerea acestuia. De asemenea, în cadrul unei prelucrări cu privire la adoptarea unui comportament adecvat în caz de producere a situațiilor de urgență, elevii au asistat la cursuri de prim-ajutor, fiindu-le prezentată totodată, și o cameră modernă cu termoviziune care permite observarea nivelului de temperatură dintr-un spațiu, folosită de pompieri cu scopul de a salva victimele aflate în pericol și care nu pot fi identificare, altfel, sub dărâmături.

Spre final, preșcolarii și elevii participanți au avut ocazia să afle secretele tehnicii de intervenție a ISU Gorj, deschizând portierele și păstrunzând în autospecialele destinate intervenției în situații de urgență, aflate în dotarea inpectoratului și anume autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, autospecială de stingere cu apă și spumă, ambulanță SMURD de prim-ajutor, autospecială de intervenție și altele.

La activitate au participat atât elevii liceului, de la clasele cele mai mici, până la cele mai mari, cât și preșcolarii, astfel încât, interesul acestora a fost unul deosebit mai ales pentru cei mici, care au fost fericiți că pot vedea de aproape tehnica din dotarea ISU şi exerciţiile spectaculoase puse la cale de angajaţii inspectoratului și că se pot fotografia cu aceștia.

Exercițiul a fost coordonat, din partea ISU Gorj, de către prim-adjunctul inspectorului șef, colonel Gîlmă Viorel, cu participarea și a SVSU din cadrul Primăriei Peștișani, sub atenta observare a primarului comunei, Cosmin Pigui.

Activitatea a fost una reușită, preșcolarii și elevii participanți având asftel posibilitatea să afle detalii despre munca de salvator profesionist și, în același timp, să își dezvolte un comportament corect în cazul producerii unor situații de urgență.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât, sunt cunoscute situațiile de urgență cu care s-a confruntat județul în ultima perioadă, determinate de producerea cutremurelelor care au speriat întreaga țară.

Cu convingerea că, astfel de activități sunt cu atât mai necesare, nu ne rămâne decât să ne plecăm fruntea în fața preocupării, din ce în ce mai accentuate, a ISU Gorj de a contribui, împreună cu unitățile de învățământ și cu unitățile administrativ-teritoriale, la pregătirea adecvată a elevilor în domeniul situațiilor de urgență.

Felicitări!

Alin DOBROMIRESCU