Salariații UATAA rămân fără drepturile prevăzute în Legea 197. Plângeri penale

Liderul Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a declarat că federația pe care o conduce va depune plângeri penale împotriva conducerii UATAA Motru și Consiliului Local. ,,Noi am acționat în instanță pentru ca salariații UATAA să beneficieze de prevederile Legii 197/2021, la fel ca minerii și energeticienii care au lucrat în producție, pentru că și salariații uzinei au acest drept. Le facem plângeri penale pentru că nu au acordat salariaților grupa de muncă, iar acum justifică faptul că nu pot fi încadrați astfel, pentru că se va trece pe gaz. Atragem atenția, pe această cale, și celor din Complexul Energetic Oltenia că nu vor mai beneficia de grupa specială pentru că acolo se va arde gaz și vor fi fotovoltaice. La UATAA ne judecăm, ei găsind motivul că montează un grup de gaze. Facem plângeri penale împotriva conducerii UATAA și CL – care e acționarul principal, pentru faptul că nu au dat grupă de muncă și nu eliberează adeverinte pe 197. Acolo e un CET, nu produc aer condiționat…”, a mai spus liderul Constantin Crețan.

Lider de partid, chemat la UATAA

În ianuarie, liderul USR, deputatul Radu Miruță a fost chemat de angajații de la Motru, tocmai pentru că nu beneficiază de Legea 197: „Sunt în curtea UATAA, am fost chemat de angajaţii acestei unităţi de producţie. Am stat de vorbă cu foarte mulţi angajaţi, care s-au adunat într-o sală. Aici, este un exemplu de manual de nedreptate adusă oamenilor care muncesc. Oamenii care lucrează în producţie, la UATAA Motru, sunt beneficiari ai Legii nr. 197/2021.

UATAA are un grup de producere a energiei electrice, pe bază de cărbune, în documente din anul 2008. Deci, îndeplinesc condiţiile din lege. Atât de mare este abuzul acestor oameni şi ce mi-a fost dat să aud m-a înrăit atât de tare încât mă voi ocupa personal să-şi obţină dreptatea. Acestor oameni nici măcar din august 2021, de când Legea 197 a intrat în vigoare, nu le sunt plătite contribuţiile asociate condiţiilor speciale de muncă. Este primul abuz. Al doilea abuz: acestor oameni li se spune că nici dacă merg la Haga n-o să li se dea adeverinţe pe Legea 197. Le arăt eu că vine Haga la Motru şi oamenii ăştia vor primi adeverinţele”, spunea Miruţă, într-un filmuleţ postat pe pagina sa publică.

