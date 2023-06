Salariații CEO, proteste pentru a primi la pensionare bonficațiile care li se cuvin

* Casa de pensii: Câte 10 dosare calculate pe zi

Liderii Sindicatului Energia din CE Oltenia au avut o întâlnire cu conducerea Casei de Pensii Gorj pentru a primi un punct de vedere pe care să-l transmită salariaților CEO, cu privire la cum se va aplica Legea 197/2021, minerilor și energeticienilor din CEO.

Astfel, în urma circularei trimisă săptămâna trecută de către Ministerul Muncii, pentru deblocarea legii nr.197, Casa Județeană de Pensii Gorj a emis până astăzi 49 de decizii pe legea nr.197/2021, încăpând cu data de 22 iunie 2023, arată într-un comunicat de presă liderul Manu Tomescu. ,,Din cele aproximativ 500 de dosare depuse până în prezent, 82 sunt în perioada de scadență (depășirea termenului) și vor fi calculate cu celeritate, însă 38 dintre ele sunt incomplete și se așteaptă adeverințele. De asemenea, alte 120 de dosare care vor fi calculate cu celeritate, sunt cele depuse în perioada 13 martie – 2 mai 2023. Ținând cont că aceste dosare sunt calculate deocamdată „manual”, se vor calcula în medie câte 10 dosare pe zi;

– Sistemul de calcul al dosarelor depuse pe legea nr.197 în ceea ce privește cuantumul pensiei a rămas deocamdată neschimbat (nu se calculează nici în plus nici în minus față de prevederile legii nr.74);

– Pe perioada calculată între 2001- 2021, cuantumul pensiei este calculat fiecărui salariat în funcție de contributivitate iar punctajul se împarte la 35, indiferent unde salariatul a fost încadrat în acea perioadă.

Oameni buni, așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, SISTEMUL încă nu ne recunoaște în totalitate prevederile legii nr.197/2021 și o să mai avem bătălii de dus pentru aceste drepturi! Însă faptul că astăzi casele de pensii emit decizii pe legea nr.197, eu consider că am spart gheața și pentru noi este o mare bătălie câștigată! Vă rog să nu uitați că activitatea noastră este pusă pe un PROGRAM DE ÎNCHIDERE, iar în acest context deblocarea legii nr.197 este singurul nostru COLAC DE SALVARE! Urmează un an electoral și sper ca SISTEMUL/ PUTEREA POLITICĂ să se țină de cuvânt și să reglementeze cât mai URGENT și acordarea bonificațiilor prevăzute de legea nr.263/2010, în ceea ce privește condițiile speciale de muncă, și desigur că noi nu ne vom opri până nu vom primi și aceste drepturi! Vom continua lupta pe toate căile, inclusiv pe calea justiției!”, mai arată sindicatul în comunicatul transmis ieri.

M.C.H.