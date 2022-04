Salariații CEO care au obținut ordonanța pot reveni în companie! Astăzi începe preselecția

CE Oltenia va angaja 600 de sudori, lăcătuși și electricieni iar preselecția pentru aceste posturi începe luni. Pentru bazinul minier Motru, aceste preselecții vor avea loc astăzi în sediul ELCFU Motru, iar pentru bazinul minier Rovinari vor avea loc la Rovinari. Comisiile vor fi formate de șefi din CEO.

Sunt, se pare, deja 1500 de cereri de angajare pentru aceste posturi, deci sunt peste doi candidați pe loc. Candidații vor susține o probă scrisă, sub forma de chestionar, în funcție de meseria pentru care vor opta. Sunt voci în rândul candidaților care nu au încredere în această competiție și spun că tot pilele se vor întoarce înapoi în companie, fiind vorba despre persoane care au luat ordonanță și care ar fi trebuit să aibă interdicție la a reveni în rândul societății.

Se împart cei 100 de lei!

Acum se fac și comisiile pentru rezolvarea discrepanțelor salariale. Sunt formate din directorii de EMC-uri, coordonatorii de cariere și reprezentanții salariaților. Comisiile vor analiza cine vor fi cei care vor primi 100 de lei în plus la salariu. De acești bani vor beneficia doar salariații cu chenzine foarte mici. De încă 100 vor beneficia, în schimb, toți salariații. În cursul acestei săptămâni, angajații CEO vor primi banii pentru combustibil. Este vorba despre 2000 de lei, care vor fi băgați de cardul de salariu. Banii in cauză vor fi impozitate in cuantum de 41 la sută.

A.S.