Să credem în miracole? Craiova a urcat pe 2

Universitatea Craiova și-a prelungit seria de invincibilitate din SuperLigă și a plusat cu o victorie pe terenul fostei campioane CFR Cluj. Oltenii au bătut în Gruia cu 2-1, în prima etapă din play-off-ul campionatului. A fost a opta partidă fără înfrângere pentru băieții lui Ivaylo Petev, care nu au prestat un joc strălucit, dar s-au comportat ca o echipă și au reușit să urce pe poziția a doua în campionat, la egalitate de puncte cu Rapid, 28. Până la golul lui Baiaram (‘38), venit după o acțiune colectivă de excepție, ardelenii au exercitat o presiune fantastică la poarta lui Laurențiu Popescu, ultimul, fără îndoială, omul meciului după paradele incredibile avute în prima repriză. Craiova a mai ratat oportunități prin Ivan și Crețu, dar a marcat din nou Mitriță (‘51), cel care a speculat din plin naivitatea lui Matei Ilie. Tânărul fundaș central le-a făcut pe toate până la finalul meciului. A redus din handicap pentru gazde după un corner (‘66), dar apoi a fost eliminat după o intrare criminală asupra lui Markovic (’87).

,,Vreau să-i felicit pe jucători și pe fani. În prima repriză, am făcut multe greșeli individuale, CFR cred că a avut 8 cornere. Ok, au fost mai combinativi decât noi, dar am avut și noi situații bune, per total a fost echilibrat. Suntem mulțumiți cu cele 3 puncte pentru că nu e ușor să câștigi aici. Am fost nervos din cauza greșelilor, a trebuit să schimb la pauză. Am meritat în multe meciuri să câștigăm, dar am plecat fără niciun punct. Am avut mai mult noroc azi. Rezultatul e corect mereu. Vine pauza internațională, apoi ne vom pregăti pentru următorul meci. Am schimbat multe lucruri, cel mai important e să jucăm ca o echipă, toți în atac, toți în apărare”, a spus Petev.

,,O victorie foarte importantă. Am suferit enorm în prima repriză. Suntem bucuroși că am luat cele trei puncte. Mă bucur că în fiecare meci marchez. Luăm fiecare meci în parte. Cel mai important este că am luat cele 3 puncte. Ne gândim la titlu. Avem zile libere să pregătim meciul cu Rapid. Dacă vom câștiga, ne vom apropia”, a declarat Mitriță.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2 (0-1)

Cluj: Sava – Mogoș, Boben, Ilie, Abeid – Muhar, Keita (’75, El Kaddouri), Tachtsidis (’59, Avounou) – Deac (’89, Manea), Bîrligea (’59, Michael), Otele. Antrenor: Adrian Mutu.

Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Maldonado, Badelj, Bancu – Crețu, Mateiu, Anzor (’70, Houri) – Baiaram, Ivan (’75, Zajkov), Mitriță (’82, Markovic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Cartonașe galbene: El Kaddouri ’90 / L. Popescu ’72, Căpățînă ’75, Badelj ’80, Houri ’90+3.

Cartonaș roșu: Matei Ilie ’87.

Au arbitrat: Andrei Chivulete – Mihai Marica, Andrei Constantinescu; Marius Omuț.

Observatori: Iosif Olah (CCA), Ioan Mironaș (LPF).

Craiova – Rapid se joacă pe 30 martie.

Cătălin Pasăre