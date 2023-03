S-a reluat și Liga 5

Fotbalul din Gorj a revenit pe stadioanele ce găzduiesc meciuri din Liga 5. Zece partide s-au disputat la sfârșitul săptămânii trecute în cele două serii ce compun ultimul eșalon. A plouat cu goluri pe toate arenele din județ. Liderul Seriei 1, Știința Godinești, a făcut scor la Câlnic, iar diferențe consistente între adversare s-au înregistrat în toate meciurile Etapei a 12-a. Au fost reușite din plin și în Seria 2, cel mai ,,sărac” meci în goluri fiind consemnat la Bengești, unde s-a înscris de patru ori. CSC Dănești conduce campionatul după un nou succes categoric.

Liga 5, Seria 1 – Etapa 12

AS Unirea Dragotești a stat

CS Dumbrava Câlnic 1 – 7 AS Știința Godinești

AS Viitorul Cătunele 1 – 4 AS Triumful Borăscu

AS Foresta Văgiulești 4 – 0 AS Pandurii Padeș 2019

AS Unirea Bolboși 5 – 1 AS Viitorul Plopșoru

AS Energetica Tismana 4 – 0 AS Viitorul Brănești