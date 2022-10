S-a deschis noul an universitar la UCB Târgu Jiu!

3100 de studenți de la Universitatea Constantin Brâncuși au început astăzi noul an universitar. Deschiderea noului an de învățământ s-a realizat in incinta UCB, sediul din Debarcader. Universitatea și-a început mai exact, astăzi, cel de-al 31-lea an universitar, la linia de start aflându-se 3100 de studenți, 1100 fiind boboci.

Rectorul UCB, Luminița Popescu, a deschis anul universitar în fața unui amfiteatru plin de profesori, studenți, reprezentanți ai autorităților locale și județene.

În sală au fost prezenți Marcel Romanescu, Marcela Mrejeru, Coica Gabriel, Sanda Mischie, Viorel David și alți reprezentanți ai instituțiilor publice și firme private din județul Gorj.