România s-a impus în Croația. Ciolan, primul gol pentru națională

Naţionala feminină de handbal a României a învins Croaţia, și în deplasare, scor 23-25 (11-11), duminică seara, la Koprivnica, într-un meci din Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European – EHF EURO 2024. În urma acestui succes, România va fi cap de serie la tragerea la sorți a turneului final. Pivotul de la CSM Târgu Jiu, Ana Ciolan, a reușit primul ei gol la echipa națională. Jucătoarea legitimată la clubul gorjean debutase pentru ,,tricolore” în partida tur contra croatelor. Deznodământul a fost unul dramatic. Elevele lui Florentin Pera au marcat de două ori în ultimul minut, obținând un succes muncit, după ce au fost conduse în cea mai mare parte a jocului. În minutul 53, Croaţia avea 23-19 pe tabelă, dar nu a mai marcat niciun gol până la final, primind, în schimb, şase. Pentru România au punctat Sonia Seraficeanu 6 goluri, Corina Lupei 5, Bianca Bazaliu 3, Cristina Laslo 2, Andreea Cristina Popa 2, Ştefania Stoica 2, Lorena Ostase 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Ana Ciolan 1 și Alicia Gogîrlă 1. Daciana Hosu a avut 11 intervenţii (33,33%), iar Bianca Curmenţ a reuşit 5 (83,33%). În celălalt meci al grupei, Grecia a învins Bosnia-Herţegovina cu 27-23.

România ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de Croaţia, 4 puncte, Grecia, 4 puncte și Bosnia-Herţegovina, 0 puncte. În ultimele meciuri, din aprilie, România va juca în deplasare cu Bosnia-Herţegovina şi acasă cu Grecia. „Spiritul de echipă, unitatea grupului, faptul că am format o echipă frumoasă, dorința din apărare, combativitatea au făcut diferența. Maturitatea arătată pe final de joc a făcut din diferența. Chiar dacă am avut multe jucătoare tinere, am arătat maturitate, am luptat până la ultima picătură de energie și am obținut un rezultat foarte important pentru această nouă echipă. Sunt două victorii într-o săptămână împotriva Croației, o echipă cu jucătoare experimentate, care a obținut medalia de bronz în 2020. Sunt fericit, pentru că aceste rezultate care le vor da multă energie pentru viitor”, a spus Florentin Pera, într-un inteviu pentru site-ul FRH. La turneul final se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru formaţii de pe locul al treilea.

Cătălin Pasăre