România, învinsă de Columbia: ,,A fost un test de maturitate”

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Columbiei cu scorul de 3-2 (2-0), marţi seara, pe Stadionul Civitas Metropolitano din Madrid. Jhon Cordoba (6), Jhon Arias (35) şi Yaser Asprilla (79) au înscris pentru un succes mai concludent decât o arată scorul, dar elevii lui Edward Iordănescu și-au salvat onoarea pe final, când au punctat de două ori, prin Ianis Hagi (84) şi Florin Tănase (90+4). Sud americanii le-au stricat tricolorilor o serie de 12 partide fără înfrângere. Totuși, superioritatea formației adverse nu poate fi contestată, jocul prestat de adversara României fiind unul mai dinamic și mai combinativ. A fost prima victorie din istorie pentru columbieni în duelurile directe. ,,Los Cafeteros” pierduseră în fața compatrioților noștri de două ori la Cupa Mondială. Un alt meci amical, disputat în SUA, se încheiase la egalitate. Aproximativ 20.000 de spectatori români au fost prezenți în tribunele stadionului madrilean.

„A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit. Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia. Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem. Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar. Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun. Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză”, a afirmat Iordănescu la Digisport.

Antrenorul a menţionat că se aştepta ca Ucraina să învingă Islanda în play-off şi să devină astfel adversara României în Grupa E la EURO 2024. ,,Ucraina mă gândeam că are prima şansă pentru că e o echipă valoroasă, cu jucători de nivel foarte bun, care joacă la cluburi, care au continuitate. Dacă până acum ne-am concentrat pe Slovacia şi Belgia, de acum vom începe culegerea de informaţii şi date despre Ucraina. Trebuie să îi studiem cât mai bine şi să luăm deciziile corecte în perioada care urmează”, a precizat Iordănescu.

Columbia – România 3-2 (2-0)

Au marcat: Jhon Cordoba (6), Jhon Arias (35), Yaser Asprilla (79), respectiv Ianis Hagi (84), Florin Tănase (90+4).

Au evoluat echipele:

Columbia: 12. Camilo Vargas – 21. Daniel Munoz (4. Santiago Arias, 45), 2. Carlos Cuesta, 3. Jhon Lucumi, 17. Johan Mojica – 6. Richard Rios, 16. Jefferson Lerma – 11. Jhon Arias (8. Jorge Carrascal, 67), 10. James Rodriguez (căpitan; 20. Juan Fernando Quintero, 73), 7. Luis Diaz (19. Rafael Santos Borre, 66) – 9. Jhon Cordoba (23. Yaser Asprilla, 74). Selecţioner: Nestor Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 22. Alvaro Montero – 5. Kevin Castano, 13. Juan David Cabal, 14. Andres Gomez, 15. Yerson Mosquera, 18. Mateo Cassierra, 24. Gabriel Fuentes, 25. Juan Camilo Portilla, 26. Gustavo Puerta.

România: 12. Horaţiu Moldovan – 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin (5. Ionuţ Nedelcearu, 46), 15. Andrei Burcă, 11. Raul Opruţ (23. Deian Sorescu, 87) – 18. Răzvan Marin (27. Florin Tănase, 77), 6. Marius Marin – 21. Olimpiu Moruţan, 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 20. Dennis Man, 77), 13. Valentin Mihăilă (14. Ianis Hagi, 56) – 7. Denis Alibec (19. Denis Drăguş, 57). Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 1. Florin Niţă, 16. Marian Aioani – 4. Cristian Manea, 8. Alexandru Cicâldău, 9. George Puşcaş, 22. Bogdan Racoviţan, 24. Darius Olaru, 25. Florinel Coman, 26. Adrian Şut.

Cartonaşe galbene: R. Marin (10), Cordoba (74), M. Marin (78), Lerma (85).

Cătălin Pasăre