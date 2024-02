Rezultate mediocre la simularea Evaluării Naționale. Cele mai multe medii sunt între 6 și 6.99. Niciuna de 10!

Peste 60% dintre elevii gorjeni care au participat la simularea Evaluării Naţionale au obţinut medii peste cinci. S-a înregistrat o singură notă de 10, la proba de Limba și literatura română. La Matematică, mai puțin de jumătate dintre elevi au reușit să ia notă de trecere. O singură unitate de învățământ din județ a înregistrat promovabilitate de 100%.

Peste 2.600 de elevi din Gorj au susținut cele două probe ale simulării Evaluării Naționale. Dintre aceștia, 1.031 elevi au obținut medii sub cinci, procentul de promovabilitate fiind de 60.96%. Există însă un decalaj mare între urban și rural, în ceea ce privește rezultatele elevilor. Puțin peste 46% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au promovat simularea, în mediul urban promovabilitatea fiind de 74,25%.

Nicio medie de 10

La prima probă, Limba și literatura română, au fost prezenți în sălile de examen 2.660 de elevi. Dintre aceștia, 1.990 de elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, promovabilitate sub 75%.

Analizând distribuția notelor, un număr de 58 de candidați au luat note între 1 și 1,99, 132 au obținut note între 2 și 2,99, alți 204 elevi au primit între 3 și 3.99, iar 276 de candidați au obținut note 4 și 4.99. Nota maximă a fost luată de un singur elev. Cele mai multe note au fost între 7 și 7.99, respectiv 531. Numărul notelor între 5 și 5,99 a fost de 393, iar între 6 și 6.99 de 450. Alți 437 de candidați au obținut note între 8 și 8.99, iar 178 de elevi au luat peste 9.

La proba de Matematică, unde subiectele au fost mult mai dificile ca în anii anteriori, doar 1.201 elevi din cei 2.651 prezenți la examen au obținut note de trecere. Cele mai multe note au fost între 3 și 3.99 – 5.66, alte 517 note fiind între 4 și 4.99.

Nu mai puțin de 42 de elevi au primit note între 1 și 1.99, iar 325 au fost evaluați cu note între 2 și 2.99. În schimb, 446 de candidați au făcut o lucrare evaluată cu note între 5 și 5.99, 325 de elevi au obținut între 6 și 6.99. Note între 7 și 7.99 au fost 228, iar între 8 și 8.99 – 151. Doar 51 de elevi au obținut note peste 9, nefiind înregistrată nicio lucrare de nota 10.

Mediile finale se prezintă astfel: 831 elevi au luat medii între 1 şi 4,99. Cele mai multe medii au fost între 6 și 6.99 – 1.077. Doar 62 de elevi se pot lăuda cu medii peste 9. Niciun candidat nu a reușit să obțină media finală maximă.

Școlile cu cele mai bune rezultate

O singură școală are promovabilitate 100%, și anume Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu. Toți cei 27 de elevi participanți au obținut medii peste 5. Urmează apoi Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” – 98% (98 elevi participanți), Colegiul Național „George Coșbuc” Motru – 94% (32 elevi participanți), Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” – 92% (91 elevi participanți), Colegiul Național „Spiru Haret” – 92% (88 elevi participanți) și Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” – 90% (142 elevi participanți). Alte patru școli au promovabilitate de peste 80%, la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, 89 din cei 101 elevi prezenți au obținut medii peste 5 – 88%.

Școli cu zero promovați

La polul opus, trei școli au 0 elevi promovați. La Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” din Târgu Jiu, din cei 18 elevi, niciunul nu a luat notă de trecere. Aceeași situație la școala din Cernădia, Baia de Fier. Cei doi elevi care au susținut probele au luat note sub 5. La fel și singurul elev care a dat examenul la școala din Bengești, comuna Bengești-Ciocadia.

Rezultate slabe s-au înregistrat și la Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu. Doar trei elevi din cei 21 prezenți în sălile de examen au reușit să treacă examenul de simulare.

Este pentru prima dată când simularea se derulează în condiții similare cu cele de examen, digitalizat, iar lucrările nu au mai fost corectate de către profesorii din unitatea de învățământ, fiind distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

Rezultatele obținute vor fi analizate individual, cu elevii și părinții, în vederea întocmirii planurilor remediale.

I.I.