REVOLTĂTOR! Fiica femeii ucise pe trecerea de pietoni de la Prefectură rupe tăcerea: ,,În acest mod, se încurajează astfel de comportamente!”

Fiica soților Bocea, victimele fatidicului accident produs pe 20 martie a.c., pe trecerea de pietoni din zona Prefecturii Gorj, este indignată de modul în care decurge judecarea procesului în care Iulius Cristinel Lupulescu, inspector DSVSA, a fost trimis în judecată, după ce, băut fiind, a accidentat-o mortal pe mama sa și l-a rănit grav pe tatăl său. Lupulescu a fost arestat preventiv doar 50 de zile, ulterior judecătorii au decis înlocuirea acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu, dar i-au dat posibilitatea acestuia de a merge la serviciu, adică, cinci zile pe săptămână arestul la domiciliu e fracționat pe intervale orare. Fiica soților Bocea este contrariată de faptul că, la finalul procesului, în cazul unei condamnări, din pedeapsa aplicată lui Lupulescu i se va scădea această perioadă de așa zis arest la domiciliu, iar modul îngăduitor al magistraților, în acest caz, poate încuraja astfel de comportamente – consumul de alcool la volan.

După aproape cinci luni de la decesul Marianei Bocea, femeia accidentată mortal, în timp ce traversa strada, împreună cu soțul său, pe trecerea de pietoni din zona Prefecturii Gorj, fiica celor doi soți vorbește despre tragedia care a lovit familia sa, și urmările acesteia. Starea de sănătate a tatălui său, Alexandru Gabriel Bocea, rănit grav, în urma accidentului, e una bună, însă bărbatul nu-și revine din șocul emoțional determinat de moartea soției chiar sub ochii săi. Trebuie spus că cei doi soți își conduseseră fiica, ofițer de penitenciare, care-i vizitase acasă, la Târgu-Jiu, până la podul de peste Jiu, iar de acolo, Mariana și Alexandru au intrat în Parcul Central și au mers să se plimbe pe insuliță. La ieșirea din parc, pe trecerea de pietoni, cei doi soți au fost spulberați de un autoturism condus de Iulius Cristinel Lupulescu, care avea o alcoolemie de 1,77mg/l alcool pur în aerul expirat. După 50 de zile de arest, judecătorii au decis că e suficient și l-au plasat în arest la domiciliu. În 13 aprilie, procurorii au finalizat cercetările și l-au trimis pe Lupulescu în judecată sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Au trecut patru luni de atunci și nu a avut loc niciun termen de judecată. În acest timp, judecătorii s-au dovedit mai mult decât îngăduitori și i-au permis să părăsească arestul la domiciliu, de luni până joi, între orele 08.00 – 17.30 și vineri, în intervalul orar 08.00 – 14.30, pentru a merge la serviciu la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor. ,,Este curios cum au individualizat judecătorii arestul la domiciliu în acest caz. Practic, arestul la domiciliu e fracționat pe intervale orare, în mod evident, iar la finalul procesului, în cazul unei condamnări, din pedeapsa aplicată, îi va fi scăzută această perioadă”, a afirmat fiica soților Bocea. Este cât se poate de clar că Iulius Cristinel Lupulescu a fost avantajat, în acest mod, de instanța de judecată pentru că, dacă i se aplica măsura preventivă a controlului judiciar acesta avea o mai mare libertate și putea merge la serviciu, însă, în cazul unei condamnări, această perioadă nu I se mai scădea din pedeapsă. Fiica soților Bocea spune că, tratând lucrurile în acest mod, se încurajează comportamente de acest fel, mai exact, consumul de alcool la volan.

Claudiu Matei