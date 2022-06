Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Burger țărănesc, la grătar

Lista de cumpărături pentru burgeri:

* 800 gr de carne toccata,

* 12 felii de roșii proaspete,

* 12 felii de bacon,

* 6 chifle,

* 6 felii de brânză,

* 1 ceapă roșie tăiată în felii subțiri,

* 1 lingură de sos Worcester,

* Sare, piper proaspăt măcinat după gust,

* 50 gr de unt,

* Salată..

Lista de cumpărături pentru sos:

* 200 gr de Ketchup de casă,

* 250 gr de Maioneză de casă,

* 1/2 ceapă roșie,

Mod de preparare

Primul pas este să pregătim sosul pentru burgeri.

Tocăm în cubulețe ceapa roșie. Într-un castron, amestecăm bine ketchup-ul, maioneza de casă și ceapa roșie.

Adăugăm o folie de plastic peste castron și dăm la frigider.

Tăiem roșiile și ceapa în felii subțiri, salata o tocăm în fâșii. Acoperim cu o folie și dăm totul la frigider.

Trecem carnea prim mașina de tocat, eu am folosit greabăn pentru că are proporția perfectă de grăsime.

Adăugăm, sosul Worcester, sare, piper după gust și amestecăm totul bine.

Împărțim carnea în mod egal. Eu am format bile puțin mai mari decât cele de biliard.

Apoi, modelăm discuri după placul fiecăruia, eu le-am modelat cu grosimea de 2,5 cm.

Așezăm burgerii pe un tocător, îi acoperim, după care, îi dăm la frigider pentru 40 de minute.

Între timp facem focul la grătar. Ungem chiflele cu unt, le prăjim pe grătar până capătă culoarea aurie.

Într-o tigaie, pe jarul de la grătar, prăjim baconul, apoi îl scoatem pe o farfurie si caramelizăm ceapa roșie.

Așezăm burgerii pe grătar – eu am folosit un grătar din inox. Lăsăm burgerii pe o parte.

Timp de aproximativ 4 minute.

După ce burgerii au făcut o crustă faină, îi întoarcem cu grijă pe partea cealălaltă. Eu am folosit o spatulă lată. Cine dorește, poate să adauge peste burgeri puțin sos. 8-9 minute sunt suficiente ca burgerii să aibă gradul de gătire medium rare, mai exact carnea să fie rozalie.

Cine dorește ca aceștia să fie bine făcuți, să-i lase pe grătar cu 2 minute mai mult.

Într-o tigaie, pe care o dăm lângă foc, adăugăm burgerii și îi lăsăm la odihnit 5 minute, adăugând brânza deasupra. La final, ne apucăm să ansamblăm burgerul, ordinea este următoarea: chifla, sosul, salata verde, roșiile, burgerul, ceapa caramelizată, baconul prăjit, sosul, chifla – capac.

Poftă bună!