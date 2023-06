Restructurări în Bănie. Iunie, luna despărțirilor

Universitatea Craiova continuă despărțirile de vară. Oltenii au anunțat și plecarea lui Sergiu Hanca (31 de ani) de la club. Mijlocașul de bandă a venit în Bănie în vara anului trecut și s-a dovedit a fi una dintre cele mai neinspirate mutării realizate de oficialii craioveni. Hanca a bifat doar 16 meciuri în toate competițiile, a marcat un gol și a dat o pasă decisivă în perioada petrecută în alb-albastru. „Să-i urăm succes lui Sergiu Hanca“, a fost comunicatul sec al reprezentanților clubului la anunțarea despărțirii. Bogdan Mitrea, Ivan Martic, Valerică Găman, Ionuț Vînă și Rivaldinho sunt fotbaliștii cărora clubul le-a reziliat înțelegerile. Surprinzător sau nu, ultimii doi au semnat cu echipa campioană a României, Farul Constanța, formația pentru care au mai evoluat în trecut. Modificări au loc și la nivel administrativ. După o viață în fenomen, Sorin Cârțu (67 de ani), președintele Universității Craiova și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul săptămânii trecute. ,,Nu am fost într-un confort maxim și m-am simțit elefănțel printre porțelanuri. Am fost ajutat de un colectiv al clubului foarte bun și foarte pregătit. Nu eram pe confortul meu pentru că-mi plăcea să stăpânesc toate lucrurile. Îmi și cer scuze acum pentru că am apărut în fața mass-media reținut și nu întotdeauna am vorbit cu expertiza pe care o aveam în fotbal. Am vorbit diplomatic, le-am luat apărarea jucătorilor pentru că nu mi-a plăcut să fiu în centrul unor polemici interne”, a transmis Sorin Cârțu. Cel mai probabil, rolul său va fi absorbit de Mihai Rotaru, finanțatorul formației din Bănie.

Cătălin Pasăre