Reprezentanții INFP s-au sucit: Cutremurele din Gorj au avut legătură cu cel din Turcia!

O delegație a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, condusă de Constantin Ionescu, manager general, a fost la Târgu Jiu, la invitația prefectului de Gorj, Iulian Popescu.

După ce au susținut timp de un an că între cutremurele din Gorj și cel din Turcia nu există nicio legătură, reprezentanții INFP s-au sucit, declarând joi, 28 martie, la Târgu Jiu, exact contrariul. Ne aducem aminte toate bâlbâielile celor care conduc această instituție, nefiind în stare timp de un an să găsească o explicație pentru seismele care au avut loc în Gorj, zonă nepredispusă până acum la cutremure.

,,Vizita de lucru a început cu o deplasare în teren pentru identificarea spațiilor în care se va amplasa noua aparatură relocată de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului în județul nostru: stația seismică pentru localizarea cutremurelor (la Tismana, sat Sohodol); senzor de monitorizare al efectelor cutremurelor (la Târgu Jiu). În plus față de aceste noi locații, în județul nostru sunt amplasate 8 stații seismice pentru localizarea cutremurelor”, arată Prefectura Gorj într-un comunicat.

Specialiștii Institutului au prezentat presei concluziile cercetărilor efectuate anul trecut, în urma cutremurelor produse în Gorj. ,,Am aflat că zona noastră este pretensionată, iar un alt factor important, declanșator pentru cutremurele din județ, a fost valul de unde seismice venit dinspre Turcia, urmare a cutremurelor produse la începutul lunii februarie 2023. În județul nostru, de la începutul anului 2023 până în prezent, au fost detectate 4164 de cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 0 și 5.7 grade, aproape 84,4% din cutremurele produse pe teritoriul României, anul trecut”, a comunicat Prefectura Gorj.

M.C.H.