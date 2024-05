Repere – De Ziua Copilului, la Bumbești Jiu

Un grup de prieteni format din oameni de diverse vârste și profesii care împărtășesc aceași viziune asupra orașului lor, Bumbești Jiu, cu dedicație și perseverență, au pus bazele Asociației Mediu Curat – Viață Sănatoasă, care în parteneriat cu Asociația Dezvoltare Evoluție Parteneriat, activează în urbea de sub sprânceana Parângului și Vâlcanului, acolo unde Rhabonul, cum era cunoscut Jiul în antichitate, își încheie ferestruirea munților și iesă la lumină.

Scopul Asociației Mediu Curat – Viață Sănătoasă, după cum ne marturisea Mihai Jega, unul dintre membrii acesteia, este de a oferi prin puterea exemplului un viitor mai bun pentru comunitate și nu numai, în domeniul protecției mediului și a biodiversității locale.

Cu ocazia Zilei Copilului, noua asociație, în parteneriat cu alte structuri din Bumbești și Tg. Jiu, are în plan un complex de activități sub denumirea generică ,,Sunt copil de ziua mea”, ce va cuprinde ieșiri pe teren pe malul stâng al Jiului în cadrul ,,Vânătorii de Comori”, în compania unităților de cercetași din Tg. Jiu,urmate de activități recreative în aceași locație, ce vor cuprinde spectacole de muzică și dans, urmate de multe surprize pentru cei mici.

Organizatorii evenimentelor speră ca fiecare copil să nu plece cu mâna goală și să se distreze copios de ziua lor. La fel le dorim și din partea noastră, și sperăm să mai auzim de ei și pe viitor în paginile cotidianului nostru, prin acțiunile derulate pentru binele comunității din care fac parte.

Mugurel Petrescu