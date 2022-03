Reghecampf, duel cu fostul său elev: A surprins pe toată lumea

Universitatea Craiova debutează în play-off vineri, de la ora 20.30. ,,Revelația” FC Argeș este primul adversar al oltenilor. Pentru Laurențiu Reghecampf va fi un duel cu fostul său elev, Andrei Prepeliță. Oltenii pot considera că au și o revanșă de luat, fiind învinși cu 3-2 în ultimul meci al sezonului regular de la Pitești. Principalul din Bănie a vorbit și despre o altă statistică interesantă. ,,E important să începem cu dreptul. Se întâlnesc echipele care au făcut cele mai multe puncte în 2022, locul 1 cu locul 2 după meciurile de anul acesta, deci va fi un meci interesant, întâlnim o echipă care a reuşit un lucru miraculos şi trebuie felicitată. Mulţi oameni cu care am lucrat sunt la FC Argeş şi mă bucur pentru ei. A surprins pe toată lumea, la ce program aveau şi la ce s-a întâmplat la ei în curte. Nu este uşor să câştigi la Farul, la Botoşani, cu FCSB, pentru noi este un avertisment. Îmi doresc să fim concentraţi şi să câştigăm. Suntem pe un drum bun, jucăm bine, ne lipseşte Creţu, dar sper să ne descurcăm şi fără el. Băieţii nu ar trebui să fie relaxaţi, ci mult mai montaţi, pentru că ne dorim să terminăm play-off-ul cât mai sus în clasament, obiectivul nostru este să luăm locul 2, este important pentru calificarea în cupele europene. Avem şansa să începem acasă play-off-ul, lucru pozitiv. Prepeliţă mi-a fost jucător, el şi ca jucător a fost ambiţios, a performat la un nivel bun. Probabil că a învăţat de la toţi antrenorii, fiindcă şi eu am făcut la fel. Trebuie să iei de la fiecare câte ceva. Mă bucur că a reuşit, mai ales că a trecut printr-o perioadă grea, a avut mulţi oameni împotrivă acolo. Vrem să arătăm că la Craiova se joacă fotbal şi este cea mai frumoasă atmosferă, sper să vină lume multă, este şi vineri seara. Nu lipsesc nici ei cei 3-4 băieţi care mă înjură la fiecare meci, le-aş simţi lipsa dacă nu ar veni”, a declarat Reghecampf. Obiectivul Universițății rămâne calificarea europeană. În drum spre meciurile internaționale, Craiova vrea să termine pe locul doi, dar să câștige și Cupa României. „Să fim realişti, este diferenţă mare între noi şi locul 1, nu, o luăm pas cu pas, suntem pe locul 3 şi ne dorim să ajungem pe 2, dacă vom avea vreodată şansa de a ajunge pe locul 1 nu ne vom da la o parte. Şi echipa de pe locul 6 vrea acelaşi lucru ca noi. Ne concentrăm pe primul meci. Pentru mine locul 2 nu e niciodată un obiectiv, eu vreau mereu locul 1, dar în conjunctura actuală trebuie să luptăm pentru locul 2. Mai avem un as în mânecă, fiindcă jucăm pentru Cupa României”, a precizat ,,Reghe”. În altă ordine de idei, Sorin Cârţu este unicul candidat, până în acest moment, pentru postul de preşedinte al Universităţii Craiova, el depunându-şi oficial candidatura, joi, pentru scrutinul programat la finalul acestei luni. „Am câștigat campionatul cu echipa sufletului meu din postura de jucător și antrenor, iar acum îmi doresc să reușesc acest lucru și în noul mandat de președinte al Universității Craiova. Sunt convins că împreună, suporterii, managementul și echipa, vom reuși să îndeplinim acest obiectiv la care întreaga Oltenie visează de mai bine de 30 de ani,” a declarat Cârţu. Conform calendarului propus, se mai pot depune candidaturi până marți, 15 martie 2022.

Cătălin Pasăre