Regal pugilistic la Târgu-Jiu

Sala Sporturilor din Târgu-Jiu va fi, în perioada 26 iunie – 2 iulie 2023, gazda Cupei României la Box. Competiția este destinată cadeților și pugiliștilor Under 22. Confruntările vor avea loc, zilnic, de la ora 15.00, iar finalele vor începe de la ora 11.00. Evenimentul are loc cu sprijinul Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, Primăriei Târgu Jiu, Consiliului Județean Gorj și se desfășoară sub egida Federației Române de Box. Intrarea la meciuri este liberă. La Târgu-Jiu este așteptat antrenorul de la lotul național, fostul mare pugilist Dorel Simion, dar și alte personalități din lumea boxului.

Cătălin Pasăre