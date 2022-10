Răsfăț culinar la Festivalul Piftiilor!

Ziua frumoasă de duminică a scos din case mii de gorjeni care au pornit spre Peștișani la Festivalul Piftiilor organizat pentru prima dată după pandemie. În jurul prânzului, când a început manifestarea, oalele cu sarmale abureau pe mese, iar piftiile tremurau în străchini, sub privirile curioșilor care de abia așteptau să le deguste.

Totul s-a desfășurat în curtea liceului din localitate, spațiul dovedindu-se mult prea mic la cât de multă lume a fost pe parcursul zilei. Expozanții au fost și ei luați prin surprindere de numărul mare de participanți, iar cei care au venit să deguste nu au mai așteptat produsele oferite gratuit ci s-au așezat la coadă pentru a cumpăra sarmale și, dacă au găsit, și piftii. „Miroase totul atât de bine că nu ai cum să reziști aromelor de aici. Stăm la coadă, dar merge treaba repede. Acasă piftiile le facem mai rar, iar sarmale acum nu avem pentru că varza la putină încă nu este murată. Spre Crăciun vom avea cele necesare ca să facem la noi acasă”, a spus unul dintre gorjenii așezați la coadă. La mesele la care pensiunile din zonă au expus cele mai diverse preparate puteau fi văzute rețete dintre cele mai diversificate, pe care nu toată lumea se încumetă să le pregătească în bucătăria proprie.

„Anul acesta s-au făcut ciupercile și am zis să încercăm și o rețetă cu așa ceva și a ieșit o piftie foarte bună. Avem și de curcan și de porc. Sunt și sarmale făcute cu carne de curcan și de porc, sunt sarmale făcute în foi de viță, dar și cu frunze de dragavei. Am încercat rețete inedite și a ieșit ceva foarte bun. Avem aici toate bunătățurile de pe lume pe care ni le oferă toamna”, a spus una dintre expozante. La festival au participat și bunicuțele din Peștișani, care în cadrul comunității pe care o formează au avut propriul stand de prezentare, după cum a menționat reprezentanta acestora, Delia Diaconescu.

„Ne-am pregătit cu sarmale tradiționale pregătite de bunicuțele noastre. Am venit și cu cozonaci pe lângă sărmăluțe și piftii. Sunt rețete diferite și foarte gustoase. Le-am asezonat cu castane fierte și sperăm la premiul cel mare cu care să răsplătim munca bunicuțelor”, a spus aceasta. Dintre străchinile de piftii nu a lipsit și cea care a avut ingredientul de bază caracatița, rețetă care acum trei ani a fost desemnată câștigătoare în cadrul festivalului. „Acum trei ani am fost pentru prima dată la acest festival și atunci am participat cu piftia de caracatiță, ceva nou. Am făcut și anul acesta piftie din caracatiță, dar am creat și o alternativă pentru oamenii care nu mănâncă carne. E o piftie vegetariană, din legume. E cu boabe de linte și roșie, sunt făcute prin tehnica preparării caviarului. Eu mă simt deja câștigător pentru că am văzut că e interes mare pentru aceste produse”, a menționat Raul Ungureanu, bucătar la una din pensiunile din zonă. Aici a ajuns și Constantin Pănescu, cu piftii aduse din vârful muntelui. „Ne-am făcut datoria și am venit de la Rânca la acest festival, mai ales că este și Ziua Mondială a Mâncărurilor, iar acest festival este dedicat unui fost coleg de-al meu, dl Radu Ciobanu, cel care a inițiat cu ani în urmă această manifestare. Sunt piftii făcute la Rânca, unde la cota 1700 e o altă umiditate, o altă presiune a aerului. S-au prins foarte bine piftiile, care sunt făcute în cursul nopții, la fel ca și piftiile. Am venit aici pentru că acest festival păstrează tradițiile gorjenești, de piftie rece cu sarmale fierbinți, cu turtă și o pălincuță de prună sau gutui. E un obicei unic să se mănânce piftia rece cu sarmaua caldă în același timp. Festivalul acesta este legat de cel al Tocanului de la Novaci – Rânca – Transalpina. Noi căutăm astfel să păstrăm mâncărurile tradiționale de aici din zonă”, a spus Pănescu.

Despre tradiții a vorbit și președintele juriului, artistul Tavi Colen, care a susținut și un concert pe scenă. El a dat rețeta pentru piftia ideală. „Cea mai mare bucurie a mea e să mănânc carnea de pe os. Eu sunt și medic veterinar și vă spun că cea mai bună carne e cea legată de os. Ne-au dat niște nemți carne cu ciolan și când am venit acasă ai noștrii, mai deștepți un pic decât nemții, au dezosat ciolanul. I-am întrebat ce au făcut și au zis că au dat osul la o parte. Îmi pare rău, ciolanul are os. Când faceți piftie nu scoateți oasele din piftie. Punct. Să fie clar. Piftia e mai bună când are os. Gelatina o leagă foarte bine, se pune un iz de usturoi și foarte puțină sare. Dacă aruncați niște pătrunjel deasupra obțineți ceva delicios. Acesta e tot secretul”, a menționat artistul.

Gelu Ionescu