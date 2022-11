Rădoi și-a pulverizat jucătorii după remiza din Cupă: Ei cred că glumesc!

Universitatea Craiova nu a fost în stare să câștige partida din Cupa României, disputată la Zlatna, împotriva formației de eșalon terț, CS Ocna Mureș. Doljenii au remizat cu trupa din Alba, 1-1, și au nevoie de o victorie pe terenul piteștenilor în ultima etapă din Grupa D, pentru a fi siguri de calificare în următoarea fază a competiției. Andrei Ivan a deschis scorul din penalty (29), iar Paul Cioargă a restabilit egalitatea după o gafă mare a lui Ivan Martic (48). După meci, antrenorul Științei, Mirel Rădoi, a sugerat că mai mulți jucători care s-au aflat pe gazon vor fi puși pe liber în următoarea pauză competițională. ,,Mi-e greu să mă exprim. Dacă ne gândim la meciul celor de la Ocna Mureș cu Chindia, putem să ne declarăm fericiți: am câștigat un punct! Am crezut că meciul era câștigat dinainte, fără atitudine, fără determinare. Era clar că adversarul va echilibra diferența de valoare prin ambiție, dar e inadmisibil! Noi am avut jucători care se plâng că nu au minute, iar în seara asta au avut aproape o partidă să-și arate nivelul. Probabil ei cred că glumesc când spun că fiecare partidă e o evaluare pentru mine. Dar o să vadă în iarnă că ceea ce vorbesc e serios. Nu iau pe nimeni la mișto!”, a declarat fostul selecționer. Rădoi a desființat apoi condițiile de la stadion. ,,Indiferent de rezultatul din seara asta, condițiile pe care le-am găsit… Până și nocturna nu se ridică la nivelul care trebuie. Nu înseamnă că din cauza asta nu am câștigat, era o discuție separată. Tot se vorbește în ultimii ani despre această competiție, că anumite echipe o desconsideră. Nu ai cum să pui masa de masaj lângă cei care fac treaba mare în vestiar. Nu există așa ceva! Staff-ul se schimbă într-o saună… Vorbim să producem jucători pentru echipa națională. Păi pe astfel de terenuri există cel mai mare risc de accidentare. Ok, și adversarii joacă pe același teren, dar condițiile trebuie să fie altele, ca să luăm și noi Cupa în serios“, a mai spus principalul Craiovei.

Universitatea în meciul cu Ocna Mureș: Lazar – Hanca, Găman (’66, R. Silva), Martic, Benga – Mateiu – Cîmpanu, Florescu, Vînă, Ivan (’36, Danciu) – Markovic.

Cupa României, Grupa D:

Miercuri, 9 noiembrie: Minaur Baia Mare – AFC Hermannstadt 2-3, Chindia Târgovişte – FC Argeş 1-1, CS Ocna Mureş – Universitatea Craiova 1-1.

Clasament: 1. „U“ Craiova 4 (3-1), 2. Ocna Mureş 4 (2-1), 3. Hermannstadt 3 (3-4), 4. Argeş 2 (1-1), 5. Baia Mare 1 (2-3), 6. Chindia 1 (1-2).

Etapa viitoare (7 decembrie): FC Argeș – Universitatea Craiova, AFC Hermannstadt – Chindia Târgoviște, CS Ocna Mureș – Minaur Baia Mare.

Cătălin Pasăre