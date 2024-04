Rădoi nu mai vine. Gâlcă, în pole-position: ,,Este un băiat civilizat, plin de fair-play”

Mirel Rădoi a refuzat oferta lui Mihai Rotaru, iar Universitatea Craiova s-a reorientat. Oltenii s-au înțeles cu Constantin Gâlcă (52 de ani), antrenorul care a făcut ,,tripla” cu FCSB în sezonul 2014/2015. De-a lungul carierei, fostul internațional le-a mai antrenat pe Almeria B, România U17, Espanyol, Al-Tawwoun, Al-Fayha, Vejle și Al-Hazem. Ultima oară a pregătit-o pe Radomiak, în perioada aprilie – noiembrie 2023. Cu el la cârmă, polonezii au câștigat 8 dintre cele 22 de partide disputate. Gâlcă ar putea debuta cu Sepsi OSK în deplasare, duminică, la ora 19:00. Fostul fundaș central al Universității, Emil Săndoi, cel care a condus Craiova și de pe banca tehnică are încredere în soluția aleasă de Mihai Rotaru. El a declarat că Gâlcă nu are ce pierde, iar experiența acumulată o să-l ajute să se impună în Bănie. Săndoi a mai spus că noul principal nu își poate impune foarte repede filosofia. ,,Mă bucur că cei de la Universitatea Craiova s-au hotărât asupra unui antrenor. Am văzut că s-au vehiculat multe nume. Important e că s-au decis, pentru că totul se desfășoară într-un ritm alert. Din câte știu despre Gâlcă, este un antrenor echilibrat, cu experiență. Nu trebuie să uităm, ultima dată când a antrenat în România, a obținut niște rezultate… Chiar dacă un antrenor are un CV nemaipomenit, nu poți garanta totuși că este soluția câștigătoare. Gâlcă are acum experiență și la nivel internațional. A fost în Spania, în Polonia, în Țările Arabe. Este o experiență bună pentru el și sper să se plieze pe ce jucători are la Craiova. Este un băiat civilizat, plin de fair-play, dar asta nu înseamnă că mesajele pe care le transmite în vestiar nu sunt concrete. Poate fi un antrenor ferm. Trebuie să facem o diferențiere. Nimeni nu știe ce se întâmplă în ședințele dinainte de meci, la pauză. Să nu credeți că antrenorii care ies la interviuri și sunt calmi nu pot fi impulsivi când simt că trebuie să transmită niște lucruri ferme echipei. Mai sunt câteva etape. Sunt convins că nu a semnat pe o lună. Altfel, nu ar fi venit. Antrenorii pot fi împărțiți în mai multe categorii: cei care nu au nimic de pierdut și care pot risca și antrenori care vor să își pună amprenta la o echipă pe o perioadă mai lungă, iar Gâlcă se încadrează în a doua categorie. Dacă Craiova nu prinde cupele europene, nu îi poate fi aruncată vina în cârca lui Costel Gâlcă”, a declarat Săndoi, pentru Gazeta Sporturilor.

Cătălin Pasăre