Rădoi face haz de necaz înainte de meciul cu FCU: O să-mi iau ghetele la mine

Universitatea și FCU se duelează sâmbătă pe ,,Stadionul Ion Oblemenco”, în derbiul formațiilor din Bănie. Cele două echipe au avut obiective mărețe la începutul sezonului, însă doar gazdele acestei confruntări mai pot spera la primele locuri. Totuși, lucrurile sunt departe de a fi liniștite la trupa condusă de Mirel Rădoi. Dintre ,,exilații” de la echipa a doua, doar Andrei Ivan s-a întors în lot la meciul cu Chindia Târgoviște, terminat la egalitate, 1-1. Ştiința i-a pierdut în acea confruntare pe Valerică Găman și Ivan Martic, accidentați, dar și pe Vladimir Screciu, care a fost eliminat. Rădoi a glumit, spunând că se va echipa el ca să amortizeze problemele din defensivă. Pe de altă parte, antrenorul a exclus transferul lui Valentin Țicu, despre care s-a speculat că va veni la Universitatea. Tehnicianul alb-albaștrilor are însă alte planuri. ,,Nu s-a discutat să aducem un jucător de bandă în acest moment. Îl avem pe Denis Benga, care este jucătorul nostru de la academie și sunt foarte mulțumit de el. Vă rămâne în lotul echipei mari și, probabil, îl veți vedea titular în meciul următor. Cred că trebuie să îmi iau ghetele, vedem. Probabil va interveni o schimbare de sistem la meciul de sâmbătă. Neavând fundași centrali, va trebui să regândim. De asta am și discutat să am cinci fundași centrali la nivel de lot. Probabil că și dacă le dădeam celor de la FCU un pix să își aleagă ce scenariu negru ar vedea pentru noi, probabil că nu alegeau ce s-a întâmplat în meciul cu Chindia. Martic și Găman au ieșit accidentați, iar Screciu a luat cartonaș roșu”, a comentat Mirel Rădoi. Elvir Koljic și Nicușor Bancu sunt absențele de lungă durată ale lui Rădoi, care nu i-a iertat încă pe Jovan Markovic, Ionuț Vînă și Sergiu Hanca. FCU și-a propus play-off-ul în acest sezon, dar pentru echipa lui Adrian Mititelu lucrurile nu au mers bine decât la începutul campionatului. Marius Croitoru a fost înlocuit cu Nicolo Napoli, iar oaspeții se zbat acum în subsolul clasamentului. Cele două echipe sunt despărțite de 16 puncte, ocupând locurile 4, respectiv 15. În ciuda ,,prăpastiei” din clasament, finanțatorul de la FCU este convins că meciul va fi echilibrat. Mititelu a mai spus că în lotul gazdelor va apărea și Jovan Markovic, fotbalist pe care îl consideră foarte valoros. ,,Mie mi-ar conveni ca Ivan să nu joace, dar nu se pune problema, e cel mai bun jucător al lor. Ivan, Markovic, sunt jucători foarte, foarte buni. Ivan, Markovic și Baiaram sunt tripleta lor de aur, nu-și permit să-i lase pe afară. Mai ales că abia așteaptă să ne rupă gâtul. Chiar dacă suntem pe penultimul loc, ei sunt convinși că vor avea un meci foarte greu cu noi. Nu-și permit să-i țină în afara lotului pe Ivan și Markovic la un meci cu noi. Niciodată. Sunt piese foarte grele. Dacă m-ar pune cineva să-mi aleg niște jucători de la CSU, pe cei trei i-aș lua. Ivan are un plus, dar traversează un moment mai prost. Însă și Baiaram vine tare din urmă. Toți trei sunt foarte buni. E o chestiune și de formă, de moment, dar sunt jucătorii care nu-și permite nimeni să-i țină în afara lotului pentru că sunt prea buni. Mi se par și jucători destul de profesioniști, nu cred că sunt jucători care să afecteze activitatea unei echipe”, a declarat Mititelu. Partida dintre CS Universitatea Craiova și FC Universitatea 1948 se joacă sâmbătă, de la ora 19.00.

Cătălin Pasăre