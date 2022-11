Rădoi cel curajos! Antrenorul Craiovei nu a mizat pe patru fotbaliști în Giulești

Universitatea Craiova a remizat pe terenul Rapidului (2-2) în ultima rundă înainte de pauza competițională pe care o va lua Superliga. Alex Crețu (5) și Ştefan Baiaram (19) au punctat pentru oaspeți, care nu au putut ține de rezultat. Albu (24) și Dugandzic (72) au marcat pentru bucureșteni, care au luat cu asalt poarta lui Arlauskis în minutele de final. Mirel Rădoi a avut puține soluții pe banca tehnică din cauza unei decizii curajoase, dar care îl putea costa. După rușinea din Cupa României, 1-1 la Zlatna cu Ocna Mureș, tehnicianul doljenilor a exclus piese grele din lot. Andrei Ivan, Jovan Markovic, Sergiu Hanca și Ionuț Vînă au privit partida din tribune. ,,Dacă voiam, îi țineam în lot. Cine se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate s-o facă, după ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, eu decid. Nu stau să mă rog de nimeni. Cred că toți jucătorii ar trebui să înțeleagă. Cei care n-au înțeles până acum, e doar problema lor. Le-am atras atenția. Eu te aștept. Ai greșit o dată, îți dau și a doua șansă, pentru că și eu am fost jucător, și eu am greșit și mi s-a acordat a doua șansă. A treia șansă, îmi pare rău, trebuie să pleci. Indolența, suficiența… Eu nu stau să mă rog de niciun jucător, le explic ce au de făcut, îi cântăresc în fiecare zi. Putem să-i luăm pe fiecare să vedem că fiecare a avut șanse. N-am nimic cu niciunul dintre ei. De Marko mă rog. Dacă am ajuns noi să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi. Sergiu a jucat titular când am venit. După o semi-rușine pe care am avut-o la Ocna Mureș, putea fi o rușine mai mare. Ține adversarul întruna, de parcă eram la o miuță între noi. Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Nistor. Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău. Sunt excluși, vom vedea pe ce perioadă, vom decide zilele viitoare. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu când am vorbit de evaluare, am fost foarte serios. Am fost sincer cu toți, le-am spus ce trebuie să facă. Dacă cineva crede că din șase zile se poate antrena doar cinci, greșește. Pentru ziua aia în care nu se antrenează nu va juca și nu va face parte din grupul ăsta”, a declarat Rădoi.

Antrenorul are și susținerea patronului Mihai Rotaru. ,,Este o discuție care se va face cu Mirel Rădoi, noi ne vom mula după punctul lui de vedere. Nu este prima dată când un jucător este trimis la echipa a doua. Toate variantele sunt luate în calcul, plecarea e o variantă, să rămână la echipa a doua e o variantă, să fie împrumutați e o variantă, să muncească și să revină e o variantă. Dacă își vor revizui atitudinea față de viață, nu de club, sunt convins că pot ajuta fotbalul românesc. Dincolo de respectul pe care l-am implementat la Universitatea Craiova, mai avem un principiu, de a ne sprijini reciproc. Ei au calitate, dar vrem ca ei să poată fi formați ca să reziste în viață și în alte medii, care nu-s prietenoase”, a anunțat finanțatorul Universității Craiova.

Cătălin Pasăre