Qaka îi avertizează pe juveți: Vllaznia are doi-trei jucători foarte buni

Fostul jucător al Universității, albanezul Kamer Qaka (27 de ani) consideră că trupa doljeană este favorită în fața compatrioților săi de la KF Vllaznia. Cele două formații se vor întâlni în turul preliminar din Conference League. Chiar și așa, mijlocașul îi avertizează pe olteni că nu vor avea viață ușoară, mai ales că anul trecut au fost eliminați de o echipă similară, KF Laci. „Vllaznia este o echipă bună, dar cred că Universitatea Craiova este favorită să câștige. Craiova are jucători mult mai valoroși și este o echipă cu un nume mai mare decât ei. Nu va fi însă foarte ușor pentru Universitatea Craiova, fotbalul poate să fie imprevizibil. Cei de la Vllaznia au doi-trei jucători foarte buni, care pot să creeze probleme dacă Universitatea Craiova le oferă destul spațiu. Ei vor încerca să joace bine cu Universitatea Craiova. Ca fiecare echipă din Albania, Vllaznia va încerca să aibă o posesie mai mare în timpul meciului. Nu vor juca cu mingi lungi. Cum am spus și înainte, cred că Universitatea Craiova va câștiga acest meci. Vllaznia va juca fără presiune, pentru că nu are nimic de pierdut. Ei vor încerca să joace în speranța ca Universitatea Craiova se va speria și se va retrage în apărare. Albanezii vor încerca să joace fotbal, pentru că nu au nimic de pierdut.Vllaznia este de aproape aceeași valoare cu KF Laci. Știu că Universitatea Craiova a fost eliminată de KF Laci în sezonul trecut. Vllaznia este o echipă de o valoare apropiată lor”, a spus albanezul pentru fanatik.ro. Qaka a trecut pe la Iași, FCSB și Craiova, și evoluează acum pentru Mezokövesd, din prima ligă maghiară. Pe de altă parte, oltenii speră la un parcurs mult mai lung în Conference League. Experimentatul fundaș Paul Papp visează chiar la grupe. ,,Nu cred că e o mare agitaţie la Universitatea Craiova. Este un profesionalism şi o cerinţă foarte mare de a face performanţă. Agitaţie nu cred că este, toată lumea îşi doreşte să facă performanţă, şi cred că este normal ca la un club de talia Universităţii Craiova să se vrea performanţa. Sper să iau un titlu cu Universitatea Craiova, am face istorie. Când am semnat, am spus că vreau să iau trofee. Cupa României şi Suercupa am luat-o, lipseşte doar titlul. Sper să mergem până în grupele Conference League, este unul dintre cele mai importante obiective”, a declarat fostul internațional român. Meciul tur din Albania va avea loc pe 21 iulie.

Cătălin Pasăre