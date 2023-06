Protestatarii CEO, întâlnire cu directorul Casei de Pensii Gorj

* Cum se aplică Legea 197/2021!

Doi dintre protestatarii CEO, Daniel Dănilă și Mihai Scornea, au mers să vorbească cu șefii Casei de Pensii Gorj, pentru a clarifica modul în care se va aplica Legea 197. Astfel, ei transmit că bonificațiile aferente condițiilor speciale de muncă nu sunt luate încă în calcul,

,, Astăzi (ieri, n.r.), împreună cu colegul meu, Mihai Scornea, am avut o întâlnire cu D-na Director Executiv Dafinescu si D-na Director Udroiu și am discutat despre dosarele de pensionare si modul de calcul pe legea 197/2021. Mihai Scornea a adresat și o întrebare referitoare la perioada lucrată în Termoserv a colegului Miltaru Nicolae. Aceasta ne-a spus că știe foarte bine dosarul și a menționat că această perioadă a fost calculată în condiții normale de muncă ! Iar perioada 2001 -2021, punctajul realizat se împarte la 35, nefiind recunoscute din legea 197/2021 decât scăderea vârstei de pensionare cu 13 ani . Am fost rugați de către D-na Dafinescu să transmitem colegilor care au depus dosarele de pensionare și nu au adus adeverințele să o facă cât mai urgent pentru a putea pune dosarele în lucru . Deocamdată nu se iau în calcul decât dosarele celor care se pensionează și celor care trec de la pensie de invaliditate, la pensie de drept, iar pentru cei cu recalculare nu s-au primit instrucțiuni din partea CNPP, urmând să aibă loc o videoconferință a Casei Naționale de Pensii cu Casele din Teritoriu!”, a precizat Daniel Dănilă.

M.C.H.