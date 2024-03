Protest de două ore, mâine, la Penitenciarul Târgu Jiu. Legea salarizării, neaplicată

Circa 130 de lucrători din Penitenciarul Târgu Jiu, afiliați la Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, vor protesta joi în fața unității. Protestul va dura două ore și se va desfășura simultan și la Penitenciarul Botoșani, urmând ca în zilele următoare să fie organizate acțiuni de protest și la alte unități de tip penitenciar din țară.

Acțiunea de protest va debuta la Penitenciarul Târgu Jiu de la ora 08:30, când lucrătorii își vor striga nemulțumirile, timp de două ore, în fața unității de detenție. În același timp, un protest similar se va derula și la Penitenciarul Botoșani, iar în perioada următoare acestea vor fi extinse la nivelul altor unități de detenție din țară.

”Noi suntem hotărâți și pe 21 martie facem protest, timp de două ore, pașnic, în fața Penitenciarului Târgu Jiu. În același timp, va fi un protest și la Botoșani, iar în zilele următoare acțiunile vor fi declanșate la nivel de țară. Din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu, avem 130 de lucrători afiliați la Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar. Dacă nemulțumirile noastre nu vor fi rezolvate, ulterior, din 27 martie, vom trece la refuzul efectuării muncii suplimentare, deși la Penitenciarul Târgu Jiu încă din septembrie anul trecut sunem într-un refuz de muncă suplimentară. De ani buni ni se promite că ne for fi date drepturile cuvenite. Legea salarizării pentru sectorul de apărare, care este din 2022, nu a fost aplicată și pentru lucrătorii din sistemul penitenciar. Trebuia să intrăm în rândul lumii cu această lege, cu plățile cuvenite. Eu sunt dator să-i fac pe oameni să priceapă că trebuie să iasă în stradă pentru drepturile lor. La ora actuală, noi suntem plătiți la valoarea drepturilor din anul 2018, ca și bază de calcul. Consider că pentru sistemul de apărare s-ar putea face mai mult. Nu avem probleme doar la salarizare, ci și la actualizarea normei de hrană și de echipare”, a declarat, pentru cotidianul ”Gorjeanul”, Petre Florin Șchiopu, liderul Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar.

Potrivit unui comunicat al Federaţiei Poliţiştilor de Penitenciare (FPP) transmis în spațiul public, Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) şi FPP continuă protestele, pentru ca Guvernul ”să-şi plătească datoria” pe care o are faţă de aceştia: ”Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, ne-a minţit. Cel puţin până la acest moment. În luna ianuarie ne-am întâlnit la sediul Ministerului Justiţiei cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, cu viceprim-ministrul Marian Neacşu şi cu ministrul Justiţiei, Alina Ştefania Gorghiu, la solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative din Sistemul Penitenciar din România. Solicitarea era legată de aplicarea şi pentru Sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Legii salarizării unice (L 153/2017). Ceream ca, măcar la doi ani de la aplicarea acestei legi pentru tot personalul bugetar, această lege să intre în vigoare şi pentru sistemul de apărare”.

Un alt sindicat, în stand-by

Posibile proteste mocnesc și în cadrul lucrătorilor din sistemul penitenciar afiliați la Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Momentan, aceștia nu sunt hotărâți dacă vor participa la acțiunea de protest ce va avea loc pe 25 martie la București, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne. ”Este un protest pogramat la București pe 25 martie, noi și cu Europolul. Așteptăm să vedem, o zi, două, apoi luăm o decizie dacă participăm sau nu. A fost o întâlnire recent la Ministerul Afacerilor Interne, cu domnul Cătălin Predoiu, si s-a discutat despre redactarea unui proiect care ar putea liniști puțin lucrurile. Cert este că structurile de securitate națională sunt în urmă față de alte structuri de stat în ceea ce privește salarizarea”, a precizat, pentru publicația noastră, Marius Măceșanu, vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare.

