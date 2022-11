Promovarea patrimoniului cultural, la Peștișani: ,,Costumul popular poate schimba starea de spirit și pentru cine-l poartă și pentru cine-l vede”

În timpul filmărilor din cadrul proiectului de promovare a patrimoniului cultural imaterial MEMORIA INSTRUMENT ESENTIAL, Maria Stoichin, din comuna Peștișani, a povestit despre portul popular, pe care îl poartă și în prezent.

„De când eram copil, eu am cântat. M-am gândit că dacă eu cânt, îmi trebuie și costumul, și trebuia să am costum. Mămica a umblat toată viața îmbrăcată în costumul popular. Iubesc să mă îmbrac în costum popular. În tinerețe a trebuit să am grijă să aibă copii, ce le trebuie, am renunțat la multe, nu aveam atâtea costume. Dar acum, asta e slăbiciunea mea. Le-am spus la fete, la biserică, ,,dacă vă place de mine îmbrăcată, așa îmbrăcați-vă și voi”. Și, ușor, ușor, am început să văd în sat și fete tinere că poartă costumul popular. Când mă îmbrac în costum popular, altfel mă salută oamenii pe stradă. Îi văd cum, dintr-odată, li se luminează fața și zâmbesc. Asta înseamnă că se simt bine când mă văd și atunci am și eu o mulțumire sufletească. Pentru mine e ca și cum aș face o faptă bună pentru acel om. Costumul popular poate schimba starea de spirit și a cui îl poartă, și a cui îl vede”, a mai spus aceasta.

,,Din acest motiv, echipa de proiect MEMORIA INSTRUMENT ESENȚIAL se întoarce acasă la Brâncuși, duminică, și vă invită la Căminul Cultural Brădiceni, comuna Peștișani, județul Gorj, la ora 12, pentru a vă prezenta întregul proiect dedicat meșterilor populari de înaltă valoare de la noi din țară. Maria Stoichin sau tanti Maria, cum o cunosc toți cei din comună, este unul dintre acești vajnici păstrători ai autenticității care au fost vizitați în cadrul proiectului în această vară”, au transmis organizatorii.

Culegere de practici și obiceiuri

Într-un comunicat de presă se mai menționează că echipa din proiect și-a propus ca, prin acest demers cultural, să ofere o culegere de practici și obiceiuri conservate audio-vizual ce va servi ca referință pentru vizitatorii muzeelor etnografice și de artă populară, dar si pentru managerii traseelor turistice culturale, studenți si cercetători în domeniul turismului cultural si ai altor domenii conexe..

,,În această vară au fost filmate 40 de mărturii și demonstrații ale meșterilor și artiștilor populari din mai multe zone etnografice ale României. Proiectul și-a propus să ridice nivelul de conștientizare al publicului român, cu precădere cel tânăr, asupra valorii și însemnătății patrimoniului cultural imaterial, să încurajeze cât mai multe persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural imaterial român integrat în marea cultură europeană, pentru a se consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun, folosind instrumente digitale, preferate de noua generație, care este mai puțin expusă la acest tip de informație. Această inițiativă de digitalizare și promovare a patrimoniului cultural imaterial marca Gândește iute s-a realizat cu sprijinul partenerilor principali – Muzeul Național al Satului ,,DIMITRIE GUSTI”, Asociația Comunelor din România – ACOR, și alți parteneri. Proiectul ,,MEMORIA INSTRUMENT ESENȚIAL” susține promovarea patrimoniului cultural imaterial, poate crea noi instrumente de cercetare și conservare a acestui patrimoniu, dar și o bază de date relevantă pentru viitorii cercetători din domeniile etnografie, folclor, antropologie, sociologie, la care vor avea liber acces toți cei interesați. Aceasta este o inițiativă de digitalizare și de promovare a patrimoniului cultural imaterial, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”, se mai precizează în comunicat.

