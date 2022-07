Proiect imobiliar PER, de 2,5 milioane de euro, la Dănești! 20 de duplexuri din materiale eco vor forma un prim cartier exclusivist

O investiție privată, marca PER Gorj, va prinde contur pe raza comunei Dănești, la mică distanță de municipiul Târgu-Jiu. Este vorba despre un proiect imobiliar, creionat de omul de afaceri Dan Dumitru Miroiu, liderul PER Gorj, care va cuprinde 20 de duplexuri, constituite în clădiri cu parter si etaj. Practic, în zona Dănești se va construi, de la zero, un proiect imobiliar verde, cu 40 de unități locative care vor fi vândute imediat după ce cartierul va fi finalizat. Locuințele vor fi realizate din materiale durabile, cu un mare component ecologic, vor fi alimentate cu energie verde, pe baza de panouri fotovoltaice și vor fi înconjurate de o mare de verde. Partener strategic în investiție este omul de afaceri Murad Mohammad, cunoscutul jurat de la Imperiul Leilor.

În realizarea acestui proiect imobiliar se află o asociere privată întra firmele lui Dan Miroiu și Mohammad Murad. Liderul PER Gorj spune că, prin asta, de fapt, se va sparge gheața, Miroiu mai pregătind realizarea a două parcuri fotovoltaice și a unei fabrici la Baia de Fier pentru colectarea fructelor de pădure, a ciupercilor.

,,Îmi doresc să îl conving pe domnul Murad să investească și în aceste afaceri benefice pentru județ. Vreau să-l conving să investească pentru a crea locuri de muncă și pentru a aduce după el și alți investitori străini sau români, care să investească în Gorj”, a declarat Dan Miroiu.

În ce privește investiția imobiliară de la Dănești, în cauză este vorba despre 2,5 milioane de euro, bani care vor acoperi partea de materiale de construcții care vor fi folosite pentru cele 20 de duplexuri.

De altfel, proiectul este deja realizat, duplexurile au un design deosebit, cartierul va fi păzit și protejat cu bariera iar locuințele vor putea fi achiziționate cu preturi care vor pleca de la 120.000 de euro.

Dan Miroiu susține că pentru realizarea proiectului se va folosi forma de muncă din Gorj și firme private locale de construcții. În realizarea investiției vor fi implicați reprezentanții Partidului Ecologist Gorj.

De altfel, Murdar Mohammad a creat deja unele facilități pentru membrii clubului ecologist, înființat de acesta.

