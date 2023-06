Proiect ERASMUS+ „Growing up Green” la Școala Gimnazială Lihulești

În perioada 08.05.2023-12.05.2023 a avut loc prima mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ ,, Growing up Green” cu următorul cod de referință 2022-2-RO01-KA210-SCA000102459, iar Școala Gimnazială Lihulești reprezentată prin domnul director Garcea Florin Cătălin – coordonator proiect împreună cu partenerii din Grecia – 6 th Junior High School of Volos si Turcia – Sehit Pilot Muzaffer Erdonmez Ortaokulu Istanbul au realizat activități nonformale pe mediu și ecologie.

În prima zi s-au desfășurat activități prin care se urmărea ca vizitatorii să fie primiți cât mai călduros, arătându-le ospitalitatea partenerilor români.

Partenerii greci și turci au fost primiți cu pâine și sare, după care s-au implicat în activități precum jocul ,,Copacul cunoașterii„.

În următoarea zi s-au desfășurat activități de ecologizare pe raza comunei Berlești, împreună cu elevii și profesorii din cele trei școli implicate în proiect.

S-a realizat o vizită la OMV Petrom, la Parcul Hurezani iar după momentul artistic oferit de elevii români, a urmat cina Erasmus, moment în care oaspeții străini au mâncat produse românești, tradiționale.

În a treia zi, prin proiectul ,,Trach for Teaching” s-a urmărit înființarea unui centru de colectare separată la nivelul școlii, destinat obiectelor și materialelor ce pot fi refolosite ca resurse pentru proiecte educaționale, s-au plantat flori în grădina școlii, s-a realizat o vizită la Primăria Berlești unde s-au purtat discuții despre proiectele ecologice ale instituției și s-a vizitat Parcul de Panouri Fotovoltaice Bustuchin.

În ultimele zile s-au efectuat vizite la mai multe obiective turistice importante din județele Gorj și Dolj – Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Constantin Brâncuși, Grădina Botanică și Parcul Central din Craiova.

Prin aceste activități, cadrele didactice implicate in proiectul Erasmus+ au realizat activități interculturale, prin care și-au manifestat solidaritatea și atașamentul față de elevii școlilor partenere, Grecia și Turcia, ocazie cu care s-au împărtășit impresii și gânduri bune despre identitatea popoarelor noastre.

M.P.