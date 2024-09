Amical cu CSU Sibiu pentru echipa de baschet

CSM Târgu Jiu are un amical tare la mijlocul săptămânii. Echipa de baschet va evolua, din nou, împotriva unui oponent de eșalon superior. Până acum, gorjenii au bifat două partide cu Giannis Damalis pe bancă. CSM a fost învinsă de Ploiești în Cupa României (54-79) și a trecut de CSU Craiova (101-52) într-o partidă amicală. Ambele confruntări au avut loc în orașul lui Brâncuși, unde joi va veni CSU Sibiu. De altfel, după testul din weekend cu Craiova, antrenorul grec a declarat că așteaptă ca formația pe care o conduce să-și măsoare forțele cu o echipă de LNBM. ,,A fost un prim meci împotriva unei echipe de Liga 1, am vrut să vedem cum ne ajustăm și la regula cu U23 pe teren. Este clar că mai avem lucruri de pus la punct, deși au fost și multe lucruri bune la meciul de sâmbătă. A fost a treia de săptămână de pregătire și, așa cum am spus-o și până acum, avem nevoie de două-trei luni ca echipa să arate așa cum ne dorim. Felicităm echipa oaspete pentru efortul depus, mai ales că nu a avut jucători străini. A vrut să arate ceea ce poate, a muncit foarte mult. Următorul joc va fi împotriva unei echipe foarte bune, de primă ligă. Vom vedea cum ne vom adapta”, a precizat Damalis. Pe sferturi, scorul în meciul cu doljenii a fost 25-10, 24-17, 28-15, 24-10. Khydarius Smith (19p), Luca Cârstea (13p) și Modibo Diaby (13p) au fost principalii marcatori ai gazdelor.

CSM Târgu Jiu: Khydarius Smith 19p, Andrei Bărăgan 8p, Kaleb Lamar Higgins 12p, Adrian Vaida 7p, Luca Ștefan Cârstea 13p, Alexandru Mitu 7p, Alexandru Vaida 2p, Alexandru Berca 3p, Octavian Badea 4p, Modibo Diaby 13p, Camil Berculescu 2p, Flavius Toropu 11p.

CSM Târgu Jiu – CSU Sibiu se dispută joi, de la ora 12.00, în Sala Sporturilor din municipiu. După această confruntare, formația noastră va mai juca încă două meciuri de pregătire dacă nu intervin modificări în program.

Cătălin Pasăre