Apel de donare de sânge pentru bărbatul rănit în accidentul de pe Defileul Jiului

Un bărbat de 48 de ani din Lupeni, județul Hunedoara, are nevoie urgentă de transfuzii de sânge. Acesta se află în stare gravă la Spitalul de Urgență Craiova după ce a fost implicat într-un accident rutier, petrecut vineri în județul Gorj, pe Defileul Jiului.

Eugen Sălăgean este numele victimei care a suferit răni grave în urma unui accident rutier ce a avut loc vineri, 13 septembrie, pe Defileul Jiului. Medicii care i-au acordat primul ajutor au decis transferul acestuia la Spitalul de Urgență din Craiova, datorită stării grave de sănătate a hunedoreanului. Acum, fiica acestuia face un apel pe rețelele de socializare pentru ca oamenii cu suflet mare să doneze sânge pentru Eugen Sălăgean, în vederea salvării vieții bărbatului.

,,Dragi prieteni, vin cu o rugăminte la voi, tatăl este în spital în urma unui accident de mașină… Acesta are nevoie de transfuzii de sânge; se poate dona din orice parte a României, în special în zona Craiova. Vă rog să specificați că donați pentru Sălăgean Eugen de la Spitalul de Urgență Craiova. Se poate dona orice grupă de sânge, în special A2 pozitiv. Doar, vă rog frumos, dacă după ce ați donat și vă dă adeverință să îi faceți o poză față/verso să putem face dovada la spitalul din Craiova. Pozele le puteți trimite lui Drăghici Petru. (…) Dragi prieteni, vă rog să vă alăturați mie în rugăciuni pentru tatăl meu, Sălăgean Eugen. A suferit un accident grav de mașină și are nevoie de toată puterea și gândurile noastre pozitive acum. Să ne rugăm împreună pentru vindecare și însănătoșire rapidă. Mulțumesc din suflet pentru sprijinul vostru în aceste momente dificile”, a scris pe Facebook fiica victimei.

Amintim faptul că, la data de 13 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul că pe Defileul Jiului s-a produs un accident rutier soldat cu victime. ,,La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care au efectuat cercetarea locului faptei, stabilind că, în timp ce un bărbat de 48 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, conducea un autoturism pe DN 66 Defileul Jiului, din direcția municipiului Petroșani către orașul Bumbești Jiu, într-o curbă periculoasă la dreapta ar fi pierdut controlul autoturismului, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 65 de ani, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, care se deplasa din sens opus. Cel de-al doilea conducător auto a fost testat cu aparatul din dotarea polițiștilor, rezultatul fiind negativ, iar primul conducător auto nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmitea purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, la scurt timp după producerea accidentului rutier.

