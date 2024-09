DSP Gorj: Săptămâna europeană a mobilității

Săptămâna europeană a mobilității este campania emblematică de sensibilizare a populației în ceea ce privește mobilitatea urbană durabilă propusă de Comisia Europeană. Prin aceasta se urmărește promovarea schimbărilor comportamentale în favoarea mobilității active, a transportului public și a altor soluții de transport curate și inteligente. Campania se desfășoară în perioada 16-22 septembrie, în fiecare an, culminând cu „Ziua fără autoturisme”, eveniment organizat în orașe din toată lumea în data de 22 septembrie. Evenimentul evidențiază numeroasele beneficii pe care cetățenii le au de pe urma renunțării la autoturisme – inclusiv reducerea poluării aerului și promovarea mersului pe jos și cu bicicleta într-un mediu mai sigur. Tema din acest an a Săptămânii europene a mobilității este „Combină și deplasează-te! Să folosim spațiul public împreună!”. Spațiul public comun aduce multe beneficii societății, precum mai multă siguranță rutieră, mai puțină poluare fonică și atmosferică și o mai bună calitate a vieții. Pentru a sprijini inițiativa mobilității urbane, Comisia Europeană a elaborat Planul de Acțiune în domeniul mobilității, care își propune două obiective strategice: până în anul 2050 – eliminarea treptată din mediul urban a autoturismelor care folosesc carburanții convenționali și până în anul 2030 – tranziția spre o logistică cu zero emisii în marile centre urbane. În ceea ce privește populația generală, tranziția spre mobilitatea alternativă se poate face prin: optarea pentru mijloacele de transport alternative (biciclete, trotinete, transportul în comun) și reducerea dependenței față de mașina personală. Prin utilizarea formelor durabile de mobilitate activă (mersul pe jos, mersul cu bicicleta, cu trotineta, skateboard-ul) se obțin atât rezultate bune din punct de vedere al calității vieții, prin scăderea poluării aerului, prin scăderea aglomerației și congestiei traficului, a poluării fonice cât și efecte benefice asupra sănătății. Activitatea fizică desfășurată în mod regulat are capacitatea de a îmbunătăți controlul tensiunii arteriale și al diabetului zaharat, scade riscul de hipertensiune arterială și diabet zaharat, dezvoltă musculatura și întărește sistemul osos, ajută la scăderea în greutate, îmbunătățește coordonarea, reduce stresul și îmbunătățește metabolismul, întărește sistemul imunitar și asigură o stare de bine și timp de calitate. Direcția de Sănătate Publică Gorj, prin Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, desfășoară în perioada 16 – 22 septembrie 2024 activități de informare cu privire la beneficiile practicării activității fizice și cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, cu scopul de a motiva populația să folosească mijloacele de transport nemotorizate, dat fiind impactul pozitiv asupra sănătății.

M.P.