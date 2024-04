Proiect de 95 de milioane de lei pentru restaurarea și revitalizarea muzeului în aer liber de la Curtișoara

Muzeul arhitecturii populare de la Curtișoara va fi restaurat. Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare Curtișoara”, cu un bugetul total de 95.964.360,72 lei. Muzeul în aer liber cuprinde monumente de arhitectură şi tehnică populară din Gorj.

Proiectul vizeazã restaurarea imobilelor prin conservarea materialelor ce intrã în compunerea monumentelor, refacerea învelitorilor și a finisajelor interioare, protejarea întregului material lemnos, consolidarea fundațiilor și a elevațiilor. De asemenea, se vor efectua lucrãri de conservare și/sau restaurare a patrimoniului cultural, implicit a catapetesmei bisericii „Sfântul Gheorghe” și de amenajare și dotare a atelierului de restaurare lemn.

Se vor amenaja ateliere de creație popularã, unde se vor putea experimenta: tehnica picturii pe lemn și ceramicã, arta decorãrii unei țesãturi cu motive tradiționale, ornamentale, cusute în relief, dar și prelucrarea lemnului, gastronomie tradiționalã sub îndrumarea meșterilor populari. Spațiile propuse trebuie sã valorifice lumina și contextul amplasamentului (relația cu peisajul, cu arhitectura etc.).

Alte lucrãri vizeazã: strãmutarea imobilelor (case, șopruri, pivnițe, pãtule etc.) aflate pe proprietatea altei entitãți, precum și a altor imobile aflate pe teritoriul județului, pentru care existã disponibilitatea donãrii cãtre muzeu; reamenajarea depozitelor de patrimoniu și dotarea lor cu elemente tehnice pentru mãsurarea și pãstrarea microclimatului propice; modificarea și adaptarea rețelei electrice de iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton), pentru a pune în valoare monumentele din incinta muzeului – iluminat ambiental, iluminat nocturn; sistematizarea întregii incinte, crearea de spații de odihnã și recreere, refacerea cãilor de acces (alei, cãrãri, iluminat stradal, mobilier), având în vedere inclusiv accesul pentru situații de urgențã; amenajare parcare pentru vizitatori și personalul care lucreazã în cadrul muzeului; sistem de proiecție holograficã 2D și 3D.

În magazinul de suveniruri, mobilierul de expunere și depozitare va fi adaptat tipului de produse, comercializate – preponderent cãrți și albume, suveniruri specific muzeale, obiecte de artã de dimensiuni mici și medii.

Totodatã, proiectul prevede construirea unei scene cu regimul de înãlțime subsol tehnic (spațiul propriu-zis de depozitare pentru echipamentele de sunet și lumini și scarã de acces) și parter. Scena va fi construitã sub forma unei case cu structurã de metal și lemn. De asemenea, scena va fi echipatã cu instalație de sonorizare, video și scenotehnicã.

„Principalul obiectiv este obținerea unui statut de notorietate pentru muzeu, celelalte obiective urmând să decurgă din acesta. Astfel, muzeul devine un pivot de turism cultural, un catalizator pentru micii meșteșugari locali, o piață de bunuri și servicii culturale, tradiționale, controlate și în deplină rezonanță cu statutul științific oferit de muzeu”, susțin reprezentanții Consiliului Județean Gorj.

Începuturile muzeului în aer liber datează din anul 1968, când s-a organizat o expoziţie în Cula Cornoiu de la Curtişoara. În 1970, prin decizia Consiliului Popular Judeţean Gorj, s-a hotărât organizarea unui muzeu în aer liber având ca temă arhitectura populară din Gorj, muzeu care a fost inaugurat la 18 august 1975. Muzeul a fost amplasat în satul Curtişoara, aflat la 10 km nord de Târgu Jiu, pe o suprafaţă de 13 hectare. Muzeul şi-a îmbogăţit permanent colecţia de patrimoniu.

Case ce datează din secolele XVIII-XIX, acoperite cu șindrilă, unele cu beciuri din piatră, altele din lemn, pivnițe, cotețe, grajduri, pătule, vechi obiecte țărănești, toate își găsesc locul la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj.

