Profesorul și criticului literar gorjean Ion Trancău, la cea de-a 85-a aniversare

Joi, 11 aprilie 2024, începând cu ora 17:00, la MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, a avut loc o frumoasă aniversare a profesorului și criticul literar gorjean Ion Trancău (născut la 12 aprilie 1939, în satul Vlăduleni, comuna Bâlteni, județul Gorj) cu prilejul împlinirii frumoasei și venerabilei vârste de 85 de ani ca semn de apreciere, considerație și prețuire față de activitatea profesională, educativă, culturală și literară a domniei sale.

Evenimentul a fost organizat de către Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru D. Șerban” Târgu Jiu, în colaborare cu Consiliul Județean Gorj, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj și Cercul literar „Columna”. La acest moment aniversar, MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu a fost plină de oameni de cultură, scriitori, poeți, cadre didactice și elevi de liceu, prieteni și rude ale sărbătoritului.

Activitatea a început prin aducerea tortului aniversar și intonarea cântecului „La mulți ani” de către cei prezenți în sală. Moderatorul evenimentului, economistul dr. Victor Troacă – președintele Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru D. Șerban” Târgu Jiu, a făcut un studiu documentar despre viața și activitatea profesorului și criticului literar gorjean Ion Trancău realizând și o broșură intitulată „Aniversare ION TRANCĂU – profesor și critic literar la 85 de ani”, pe care a înmânat-o cu deosebit respect sărbătoritului și la finalul evenimentului, a distribuit-o fiecărui participant. În cuprinsul acestui documentar sunt prezentate câteva date biografice: începuturi scriitoricești, debutul publicistic și literar, colaborări, cărți publicate, premii și distincții primite de aniversat, date despre familie și sărbătorit, argumentate cu fotografii. În partea a doua sunt expuse câteva comentarii ale unor iluștri oameni de cultură care l-au cunoscut pe profesorul și criticul literar Ion Trancău, din care redau câteva fragmente. Ioan Lascu, președintele Filialei Craiova a USR, l-a întâlnit pe Ion Trancău la începuturile carierei sale de profesor în Valea Jiului: „Era profesor la liceul petrilean, nu ca mine profesor de școală generală. Am aflat că era oltean, că se juca de-a criticul literar – publicase și o cronică în Tribuna, am văzut că era bun de glume, de povești, de discuții literare, de tot soiul de șuete. Întâlnirile cu el m-au ajutat să ies din dezolare. Era un profesor apreciat și posedat de cărți de literatură. L-am reîntâlnit după 40 de ani. Era neschimbat, jovial, pus pe șotii, prietenos și dornic de vorbă”. Poetul, epigramistul, scriitorul și jurnalistul gorjean Nicolae Dragoș, membru USR și UZPR, spune despre Ion Trancău că este „profesor de citire, scriere și vorbire” care și-a înscris în cartea de vizită o seamă de cărți care-l recomandă pe drept un prestigios critic literar. Profesorul universitar dr. Lazăr Popescu, prozator, dramaturg, poet, membru USR, prezent la aniversare a spus că „Ion Trancău s-a făcut cunoscut, mai ales în lumea literaților gorjeni din țara lui Brâncuși și a lui Arghezi, după principiul lui George Călinescu «Nu exaltați fără temei pe un debutant, dar, mai ales, nu-l ridiculizați!». El nu a comentat doar scriitori din Gorj, ci și personalități cu adevărat clasice din patrimoniul literar național”.

După prezentarea făcută de domnul Victor Troacă profesorului Ion Trancău, a venit rândul și altor vorbitori, colegi de serviciu sau cenaclu. Poetul Spiridon Popescu, membru USR, scriitorul și profesorul Ion Popescu-Brădiceni, scriitorul și profesorul Eugen Velican și profesorul Teodor Voicu. Scriitorul și poetul Dumitru Buțoi, de la Timișoara, i-a dăruit aniversatului volumul său de poezii „Spitalul de îngeri” pe care tocmai l-a lansat la Târgu Jiu, un exemplar al revistei „Luceafărul de Vest” nr. 63 unde se face referire la această aniversare și „Meritul Cultural” conferit de Asociația Cultural Umanitară „Luceafărul de Vest” Timișoara.

La rândul său, domnul profesor Ion Trancău a spus: „Nu credeam că am să pot să scriu până la o așa vârstă înaintată, când alții la vârsta mea au uitat pixul (condeiul) în sertar, dar un îndemn, un impuls interior mă menține la masa de scris și voi rămâne devotat acestei îndeletniciri cât Dumnezeu îmi va permite. Nu degeaba mi se spune că sunt profesor de citire, scriere și vorbire”.

Folosim acest prilej, pentru a-i adresa distinsului om de litere, profesorului Ion Trancău, multă sănătate, putere de creație și de a-și împlini toate ideile, proiectele și visele scriitoricești ale Domniei Sale, alături de urarea de LA MULȚI ANI!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR