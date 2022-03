Prins în trafic cu permis fals, cumpărat în 2017. Ce pedeapsă a primit!

Un tânăr din Gorj, prins la volanul mașinii cu un permis auto fals, a fost condamnat definitiv la 11 luni de închisoare. Bărbatul nu va ajunge după gratii, pentru că pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 3 ani. Gorjeanul a recunoscut că nu a urmat cursurile unei școli de șoferi și că permisul l-a cumpărat cu câteva sute de euro de la un român din Marea Britanie.

Gorjeanul a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals.

Pe durata termenului de supraveghere, bărbatul de 29 de ani, din orașul Turceni, este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Gorj. În plus, el va trebui să lucreze 80 de zile în folosul comunității în cadrul Primăriei Turceni sau a cadrul Liceului Tehnologic Turceni.

Tânărul a fost prins în trafic pe data de 14 ianuarie 2020, în jurul orei 16:00, chiar în zona centrală a orașului Turceni. În urma verificărilor efectuate în baza de date, polițiștii au depistat că bărbatul nu figurează cu permis de conducere.

Fiind audiat, tânărul a recunoscut că permisul prezentat polițiștilor nu este autentic, întrucât nu a urmat nici un curs de pregătire și perfecționare în conducerea autovehiculelor și nici nu a susținut un examen. A mai precizat că permisul de conducere l-a obținut, contra cost, în anul 2017, în Marea Britanie, de la un cetățean român, din municipiul Pitești, care la momentul respectiv se afla în Marea Britanie.

Pentru că nu are antecedente penale și a recunoscut fapta, gorjeanul a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare.

„Fapta inculpatului, de conducere pe drumurile publice fără a avea permis de conducere, deși nu a avut consecințe grave, în sensul că nu s-a produs un accident rutier, a pus în pericol participanții la trafic, iar folosirea unui permis de conducere fals amplifică gravitatea acțiunii inculpatului, care nu a fost spontană, ci premeditată”, a motivat instanța.

Gorjeanul a cerut instanței să renunțe la aplicarea pedepsei, dar Curtea de Apel Craiova i-a respins cererea.

„Reținând vinovăția inculpatului și având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 74 Cod Penal, respectiv natura infracțiunilor săvârșite ce pun în pericol siguranța circulației pe drumurile publice, gravitatea ridicată a faptelor, modalitate și împrejurările concrete (inculpatul, fără a poseda permis de conducere, a condus un autoturism pe drumurile publice punând în pericol siguranța circulației, neposedând cunoștințele necesare pentru desfășurarea unei asemenea activități, prezentând agenților de poliție un permis de conducere fals), starea de pericol creată, frecvența săvârșirii unor astfel de infracțiuni, dar și circumstanțele personale ale inculpatului – vârsta, atitudinea sinceră pe tot parcursul procesului penal, beneficiind de consecințele procedurii simplificate prin reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă, Curtea constată că instanța de fond a efectuat o justă individualizare a pedepselor aplicate inculpatului atât sub aspectul naturii și al cuantumului acesteia, cât și ca modalitate de executare, neexistând împrejurări speciale care să atragă micșorarea pedepselor sau schimbarea modalității de executare”, a stabilit instanța.

Sentința pronunțată în urmă cu două săptămâni este definitivă.

I.IRINOIU