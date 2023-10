Primul „Dicționar de arhaisme și regionalisme din Gorj” va fi lansat în curând

Cu prilejul „Zilei Mondiale a Dicționarului” luni, 16 octombrie 2023, începând cu ora 16:00, la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu, va avea loc lansarea primelor dicționare de arhaisme și regionalisme din Gorj.

Cele două dicționare „Dicționarul de arhaisme și regionalisme din Gorj” și „Dicționarul de regionalisme din Gorj”, primul având 880 de pagini împărțite în două volume iar al doilea are 440 de pagini, este rodul muncii colonelului în rezervă Bușe Gheorghe, jurnalist și secretar executiv al Filialei Gorj Cultul Eroilor din anul 2014 și al fiicei sale Izabela Dorina Burcea (după căsătorie). „Ideea realizării acestui «dicționar» mi-a venit în timp ce-mi scriam memoriile. Deoarece în copilăria mea se foloseau multe cuvinte care astăzi se uzitează foarte rar, mi-am dorit să nu se uite și am considerat important ca urmașii să cunoască semnificația acestora. Aceste regionalisme sau arhaisme le-am auzit de la bunicii și de la părinții mei (Dumnezeu să-i odihnească!) sau de la oamenii din satul Racovița, comuna Polovragi, locul natal și al copilăriei mele. Unele le mai folosesc și eu destul de des, doar m-am născut la sat. După ce m-am însurat, în octombrie 1981, cu o fată din comuna Fărcășești, județul Gorj, am aflat și alte cuvinte vechi sau regionalisme, care în zona de sub munte nu se foloseau. Ca să nu se piardă, m-am gândit să fac un mic glosar cu ele așa că, la sfârșitul anului 2017, m-am apucat de lucru. La început a fost ideea unei anexe la memoriile mele la care lucrez din anul 2017, apoi, după ce cuvintele adunate au depășit suta și apoi câteva sute, ideea de anexă (glosar) a dispărut și s-a creionat ideea unei lucrări de sine stătătoare. Am pornit, inițial, numai cu redarea semnificației cuvântului, fără să amintesc nimic de partea gramaticală, pentru a nu face „anexa” stufoasă, dar, odată făcută transformarea la „dicționar”, era necesară trecerea și a părții gramaticale. Așa că am trecut la revizuirea și completarea materialului adunat”, a scris domnul Bușe în argumentul autorilor. În toamna anului 2019, i s-a alăturat și fiica sa, Izabela Dorina Burcea, absolventă a două facultăți. Prima, Facultatea de Litere și Științe Sociale, specializarea „Relații Internaționale și Studii Europene” (2005 – 2008), apoi master în Administrație Publică Europeană (2008 – 2010), iar a doua, Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, specialitatea „Limba și Literatura Engleză – Limba și Literatura Română” (2016 – 2019) în paralel cu cele ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Au trecut amândoi la verificarea fiecărui cuvânt, a cuvintelor care-l definesc, tipologia acestora și ce parte gramaticală reprezintă, conform DEX 2016 sau modelului acestuia pentru cele care nu au fost cuprinse în el. Apoi am continuat cu adăugarea altora noi primite de la poeții Florentina Cuteanu și Vasile Certezanu sau culese din opera unor scriitori gorjeni: Alexandru Doru Șerban, Florian Văideianu și Vasile Vasiescu, iar altele din câteva monografii ale unor comune din Gorj. „De un real folos ne-a fost doamna profesoară de limba și literatura română, Otilia Duică-Giurca, inspector școlar care a făcut corectura și îngrijirea editorială a celor două dicționare și domnul director Viorel David pentru sprijinul acordat la tipărirea acestor două dicționare, unicate în Gorj. Dumnezeu să-i dea sănătate și viață lungă. A fost o muncă enormă, dar suntem mulțumiți cu ce-am realizat”, a precizat jurnalistul Gigi Bușe la încheierea argumentului autorilor.

M.P.