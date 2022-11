Prima victorie în instanțele gorjene, pentru un angajat CEO care a cerut pensionarea potrivit Legii 197!

Tribunalul Gorj i-a dat câștig de cauză unui angajat al CE Oltenia care a solicitat pensionarea, cu reducerea vârstei standard cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani, în activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui, așa cum este prevăzut în Legea 197/2021. Este prima decizie de acest fel, însă victoria nu este deplină, deoarece instanța a anulat decizia Casei de Pensii Gorj, care a respins cererea de pensionare a angajatului CEO ,,pentru motive de fapt și de drept străine de conținutul cererii de pensionare”, adică neîndeplinirea condițiilor prevăzute de articolul 55 din Legea 263/2010, care sunt diferite de cele prevăzute la art. 56, ind. 2, alin.1 din aceeași lege, care statuează tocmai excepția de la art.55 și le dă dreptul de a beneficia de pensie pentru limită de vârstă angajaților din minerit și energia produsă pe bază de cărbune. Casa de Pensii Gorj nu a atacat decizia tribunalului, așa că trebuie să emită o nouă decizie, respectând prevederile Legii 197/2021.

Judecătoarea Carmen Nicoleta Budan de la Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj este primul magistrat gorjean care anulează o decizie a Casei de Pensii Gorj prin care a fost respinsă solicitarea unui angajat al CE Oltenia, în condițiile Legii 197/2021, (atenție!) ,,pentru motive de fapt și de drept străine de conținutul cererii de pensionare”. Dispozitivul sentinței este unul cât se poate de clar și relevă faptul că, Casa de Pensii Gorj a respins cererea de pensionare a angajatului CE Oltenia invocând un alt articol decât cel în baza căruia acesta ceruse pensionarea.

Concret…

…la începutul lunii noiembrie a anului trecut, Marian Volintiru, în vârstă de 52 de ani, angajat al Complexului Energetic Oltenia, în postul de șef de manevră la Exploatarea Livrări CFU, s-a adresat Casei Județene de Pensii (CJP) Gorj solicitând acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, iar în privința stagiului de cotizare a precizat că, începând cu ianuarie 1989 a fost angajat la Cariera Roșia și de atunci a muncit pe posturi de lăcătuș revizie vagoane, manevrant vagoane, lăcătuș reparații și revizie locomotive, respectiv șef manevră, cumulând, potrivit grupelor de muncă, un stagiu de cotizare de 36 de ani, 6 luni și 5 zile.

În aceste condiții, a solicitat Casei Județene de Pensii Gorj pensionarea, cu reducerea vârstei standard cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani, în temeiul prevederilor art.56, ind.2. alin. (1) din Legea 263/2010, numai că, printr-o decizie, emisă pe 16 decembrie, anul trecut, instituția i-a respins cererea.

Marian Volintiru a contestat decizia CJP Gorj, iar la începutul lunii mai a acestui an, Tribunalul Gorj i-a admis acțiunea și a anulat decizia Casei de Pensii.

Judecătorii au arătat în sentință că, admiterea sau respingerea cererii de pensionare, se face prin decizie, într-un termen de 45 de zile, iar documentul trebuie să cuprindă temeiurile de fapt și de drept care au stat la baza admiterii sau respingerii. În acest caz, Casa de Pensii Gorj trebuia să menționeze motivele pentru care a respins cererea de pensionare formulată în baza prevederilor art. 56, ind.2, mai exact, reducerea vârstei standard cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani, ,,în activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui”, așa cum a fost modificat acest articol prin Legea 197/2021. Or, Casa de Pensii s-a rezumat la a respinge cererea pentru neîndeplinirea condițiilor de pensionare prevăzute de art. 55 din legea 263/2010, fapt care a pus instanța în imposibilitatea de a verifica aplicarea legii la circumstanțele concrete ale cauzei.

Concluzia judecătorului a fost cât se poate de drastică: motivele de fapt și de drept invocate de Casa Județeană de Pensii Gorj pentru respingerea cererii ,,sunt străine de conținutul cererii de pensionare”, astfel, pe baza acelor mențiuni ,,nu se pot stabili motivele pentru care a fost respinsă cererea de pensionare formulată de reclamant în temeiul art.56 ind.2 alin.(1) din Legea 263/2010”.

Astfel, Tribunalul Gorj a admis în parte cererea lui Marian Volintiru și a anulat decizia Casei de Pensii Gorj. Restul pretențiilor au fost respinse de instanță, ,,temeinicia lor neputând fi analizată în acest moment, în lipsa motivelor pentru care s-a respins cererea de pensionare”.

Sentința nu a fost atacată cu apel de către Casa Județeană de Pensii Gorj, așa că instituția este obligată să emită o nouă decizie în cazul lui Marian Volintiru, prin care să admită sau să respingă cererea de pensionare a acestuia, în baza textului de lege indicat. Liderul sindical Nicu Bunoaica, inițiatorul de facto al Legii 197/2021, spune că legea este bună și trebuie pusă în aplicare, iar acest lucru ține doar de o decizie politică.

,,Am avut întâlniri cu oameni politici, cu foști miniștri ai Muncii și trebuie să rezolvăm această problemă la o întâlnire cu premierul României, singura persoană care poate decide în privința aplicării acestei legi. Justiția trebuie să dea soluții unitare, nu la Gorj să respingă și la alte instanțe similare din țară să admită contestațiile oamenilor la deciziile Casei de Pensii”, a declarat Bunoaica.

Claudiu Matei