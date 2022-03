Premiu important pentru o salariată a SJU Târgu Jiu

O angajată a Spitalului Județean Târgu-Jiu este câștigătoarea premiului „Asistentul social al perioadei 2020-2021” în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială.

Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, evenimentul anului în asistența socială, a avut loc marți seara, la București, la Ateneul Român. Corina Măruțoiu, angajată a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a câștigat „Premiul asistentului Social al perioadei 2020 2021 pentru aportul valoros, constant și eficient adus la dezvoltarea Asistentei Sociale și la promovarea profesiei de Asistent Social in România”.

Din județul Gorj, Corina Măruțoiu a fost singura persoană care a ajuns în finala Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială. „Nu am crezut că voi câștiga acest important premiu! Sunt bucuroasă. Motivaţia pe care o am ca asistent social vine din dorinţa mea de a fi în folosul oamenilor aflaţi în dificultate la un moment dat în viaţă. Prin activitatea mea mă asigur că sunt respectate drepturile fundamentale ale omului. Cred că datoria mea, de fapt datoria tuturor asistenților sociali, este de a oferi competență și servicii sociale de calitate tuturor cetățenilor. Consider că asistenţii sociali au menirea să facă lumea mai bună prin prisma acțiunilor care le intreprind în folosul beneficiarilor și al comunității. Motivul care mă determină să merg mai departe este nevoia de schimbare: schimbarea mentalităţii şi găsirea de soluţii bune în folosul beneficiarilor!”, a spus Corina Măruțoiu, asistent social în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.