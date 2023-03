Premieră europeană a salvamontiștilor reuniți la Rânca!

Cel puțin 150 de salvatori montani au participat, la Rânca, la cel mai amplu exercițiu organizat cu participarea a opt țări de pe continent, acțiunea fiind o premieră, după cum au transmis organizatorii.

Salvamontiștii s-au antrenat în echipe mixte, dar au și concurat unii împotriva altora în echipe reprezentative pentru țările din care provin. Italia, Austria, Germania, Serbia și chiar Ucraina au fost printre statele care și-au trimis reprezentanți aici, mulți dintre aceștia menționând că au ajuns pentru prima dată la Rânca. Încă de la prima oră a dimineții, salvamontiștii au avut parte de o surpriză, când șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, le-a comunicat că vor forma echipe mixte, care vor trebui să intervină de urgență pentru salvarea câte unei persoane blocată pe munte. Și așa au ajuns românii să facă echipă cu austrieci, italieni sau nemți ori polonezi. Discuțiile s-au purtat atât în română, cât și în engleză, unul dintre salvamontiștii români precizând că în timpul unei intervenții nu contează neapărat limba vorbită, ci modalitatea de intervenție pentru salvarea persoanei aflate în pericol. „Folosim, în principiu, cam aceleași tehnici. Ne înțelegem în engleză când e să vorbim cu cei care nu sunt români și româna când discutăm între noi, dar asta nu e o problemă. Salvarea montană nu e diferită în alte țări față de cum este la noi. Doar noi mai avem impresia câteodată că străinii sunt mai buni ca noi, dar vă asigur că nu stau lucrurile așa”, a spus un salvamontist român. Străinii au recunoscut și ei micile impedimente legate de barierele de limbă, dar au fost de acord că rezultatul final al intervenției lor contează. „Nu a fost ușor să lucrez cu cineva a cărui limbă nu o cunosc. Eu vin din Austria, sunt pentru prima dată aici și îmi place locul și oamenii. A trebuit pe parcursul exercițiului să ne adaptăm unii la alții și să înțelegem denumirile comune la unele obiecte pe care le-am folosit la intervenție. De exemplu, carabină e un termen pe care l-am înțeles cu toții de la început”, a spus și un salvamontist din Austria. Exercițiul a fost monitorizat de reprezentanți ai Comitetului Internațional de Salvare Alpină, unul dintre aceștia, Ghebhardt Barbisch declarând că a descoperit cu bucurie zona Rânca, dar și profesionalismul salvatorilor montani din România. „Salvamont România, ca organizator a ceea ce se întâmplă aici la Rânca, a făcut o treabă foarte bună. Am văzut multe activități de salvare montană de-a lungul anilor și cred că Salvamont România este acolo sus, în top. Eu personal vin pentru prima dată aici și îmi place foarte mult locul. Am descoperit oameni calzi și primitori. Pe măsură ce vii dinspre Austria spre Europa de Est dai peste oameni tot mai primitori și mai calzi, ceea ce a foarte plăcut”, a menționat Barbisch.

Organizarea acțiunii de la Rânca are loc după ce Sabin Cornoiu a vorbit despre acest proiect la Congresul Mondial de Salvare Montană, ieri acesta declarându-se foarte încântat de modul în care au evoluat lucrurile. „Echipele s-au arătat interesate de participare încă de atunci, iar acum avem aici 11 echipe din opt țări. Ne pare rău că una dintre echipe nu a reușit să ajungă, având o problemă pe drum. Sunt însă 26 de echipe din România și 11 din Europa, prezența fiind una foarte bună. Avem oficial confirmarea că este cel mai mare concurs european făcut vreodată pe acest profil de salvare montană, atât ca număr de echipe participante, cât și ca probe și diversitatea acestora. Azi simulăm o acțiune de salvare de la zero, de la primirea apelului de urgență, până când echipa predă accidentatul Serviciului de Ambulanță. Avem probe surpriză pe traseu, probe pe care concurenții nu le cunosc. A fost prima probă în care au trebuit să recupereze într-o formulă necunoscută pentru ei, oameni care nu s-au cunoscut niciodată și care nici nu vorbeau aceiași limbă, să fie nevoiți să colaboreze pentru a salva un om dintr-o zonă foarte accidentată. Toți au reușit să termine această probă, cu timpi de intervenție diferiți. Salvatorii demonstrează astfel că pot lucra împreună. Tot ceea ce a fost aici sunt exerciții complexe, care reprezintă, de fapt, ceea ce facem noi zi de zi. Asta ne-am dorit prin această întrunire, să arătăm tuturor ce înseamnă să fii salvator montan, ce înseamnă acțiunea de salvare pentru că lumea ne percepe pe noi că plecăm în munte și ne întoarcem cu victima. Acum arătăm și ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru și on line, să arătăm cum se face acest lucru, ce fac salvatorii, cum se pregătesc, care e dotarea lor și care sunt rezultatele”, a declarat Sabin Cornoiu.

Gelu Ionescu