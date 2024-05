Politrucii de meserie trebuie înlăturați

Am constatat că există un singur mod de acțiune pentru a ne lua țara înapoi. Se numește Nesupunere civică totală. Este un mod de luptă pașnic, dar ferm. Vom avea și rezultate, dacă mesajul meu va ajunge la orice român și îl vom aplica cu fermitate, chiar dacă ni se va părea greu, la început.

România trebuie schimbată din temelii!

În toate funcțiile-cheie din administrația locală din Gorj și guvernamentală din România trebuie să fie oameni onești și cinstiți. Politrucii de meserie care câștigă sume imense de bani și avantaje enorme, care de 30 de ani au transformat politica într-o mare afacere, care de 30 de ani au schimbat sau au înființat partide doar pentru a-și crea avantaje financiare și sociale, trebuie neapărat înlăturați prin votul pe care dumneavoastră concetățenii mei il veți da Duminică, 09.06.2024, din funcțiile pe care le ocupă în prezent.

Dragii mei conaționali, aveți obligația de cetățeni români să distribuiți acest mesaj, sub formă de manifest civic. Ajunge cât am stat cu brațele încrucișate, așteptând de la Ciuci, Simioni, Sosociste, Ciolaci și alți brandeburi politici să ne dea câte o pară mălăiață. Este momentul trezirii din somn și al acțiunii.

Este imposibil să fii român şi să nu observi că țara ta se scufundă, încetul cu încetul. Oricât de spălat pe creier ai fi, nu poți să nu vezi că marile corporații străine și cei cu relațiile politice și de cumetrie dețin monopolul economic şi al lucrărilor din infrastructură (care se fac încă în această țară cu bani de la UE, drumuri, canalizări, aducțiuni de apă etc.), că politicul protejează în mod evident interesele lor financiare. Iar acum, pentru că industria şi resursele naturale şi minerale ne-au fost deja luate, s-a trecut la faza a doua: cumpărarea terenurilor agricole și la distrugerea micilor și mediilor fermieri. Români de-ai noștri!

Istoric vorbind, în vremea stăpânirii turcești, maghiare, austriece sau rusești eram doar iobagi, aveam un petic de pământ, iar stăpânii îți luau tribut. Acum o să fii sclav; n-o să ai nimic, iar stăpânii vor face ce vor ei cu tine! Parcă am fi pierdut un război şi acum invadatorii ne anihilează metodic!!!

Bineînțeles că unii dintre noi s-au prins şi au început să caute soluții de a rezista. Nenorocirea este însă că marea majoritate a populației este complet incapabilă să realizeze ce se întâmplă sau, chiar dacă mai au câte o tresărire de moment, scânteia se stinge repede fără a putea fi aprins un foc mare sau flacăra este preluată și manipulată de alții, nu care cumva să explodeze mămăliga și să fie deranj la stăpâniri.

Cei care au, totuși, curaj să protesteze din ’90 încoace au constatat că permanent le-au fost furate și deturnate toate manifestările lor pro-românești de către sistemul politic prin diverși interpuși (așa cum s-a întâmplat și la „revoluție”, în 89).

O revoltă majoră la nivel național, o revoluție presupune un grad de organizare imposibil de atins de către niște oameni simpli și disperați. Toate – rețineți, vă rog: toate! – revoluțiile din istorie au fost planificate minuțios şi executate atent, de forțe pe care noi nu le putem înțelege, pentru că istoria pe care o învățăm noi la școală e o poveste de adormit copiii.

Oamenii disperați nu fac decât răscoale… şi astea nu reușesc niciodată. Atunci, spun eu, Miroiu, că, totuși, speranța în această țară nu este pierdută, dar acest mesaj trebuie să ajungă la toți concetățenii din România noastră.

Mesajul meu către dumneavoastră, dragi Români: Să fiți uniți și să nu le mai cumpărați produsele LOR! Să cumpărăm produse Românești! Hai că se poate!

Dumitru Miroiu, președinte PUSL Gorj