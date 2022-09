Polițistul din Bustuchin, inculpat pentru agresiune sexuală a unui minor, eliberat din arestul IPJ! A primit arest la domiciliu

După două luni și jumătate de arest preventiv, polițistul din Bustuchin, salariat al IPJ Vâlcea a fost pus, marți, în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Deși acuzațiile la adresa sa sunt fundamentate doar pe declarația minorului de 12 ani, potrivit probelor din dosarul penal, agentul de poliție în vârstă de 36 de ani a fost reținut la finalul lunii iunie. Asta, inițial pentru 24 de ore, apoi pentru 30 de zile pentru trei ori consecutiv, doar pentru ultima contestație inculpatul având câștig de cauză acum, pe 6 septembrie. Polițistul nu a recunoscut acuzele care i se aduc și a cerut să fie pus la detectorul de minciuni. Soția acestuia, salariată a Primăriei Bustuchin, a făcut nenumărate sesizați la instituțiile statului cerând ca acest caz, de abuz, să fie cercetat cu atenție, femeia considerând că soțul ei este victima unui complot. Familia al cărui copil l-a acuzat pe polițistul respectiv că l-ar fi adresat sexual a fost ajutată, cu scop umanitar, de cei doi soți.

Polițistul din cadrul IPJ Vâlcea, de loc din Bustuchin, a ajutat împreună cu soția o familie de condiție modestă din Târgu Logrești. Este vorba despre o femeie cu doi copii minori în îngrijire. Polițistul și soția i-au ajutat pe respectivii timp de un an de zile, oferindu-le bunuri și bani și chiar o bicicletă nouă pentru băiatul de 12 ani. În luna mai, la jumătatea lunii mai exact, minorul susține că ar fi fost agresat sexual, polițistul care venise să îi aducă bicicletă nouă ,,băgându-i mâna în chiloți”. Copilul nu spune nimic la acel moment mamei sau surorii care erau acasă. Fenomenul, susține minorul, s-ar fi repetat două săptămâni mai târziu, când polițistul la abordat pe copil pe stradă.

La prima vedere, dar și la a doua, cazul pare fără dovezi. Nu există înregistrări, nu există martori, nu există urme ale agresiuni, nu există o consiliere psihologică ulterioară a minorului, în telefonul polițistului nu se găsesc fotografii cu minorul ori cu alți minori, poze pornografice ori de pedofilie. Cu toate acestea, agentul de poliție ajunge după gratii, două luni și jumătate, și acum inculpat într-un dosar penal cu o faptă care îi poate atârna greu în cazier. Reamintim că polițistul a cerut sprijin presei, mai exact ,,Gorjeanului”, cu două săptămâni înainte de arestarea sa, susținând că avea probleme la serviciu in baza unei sesizări care, credea el, ar fi venit de la primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, cu care avusese un conflict.

În fata psihologului poliției, după ce i se ridică arma de serviciu, polițistul este întrebat dacă ar fi intenționat să îl împuște pe primarul Ion Ciocea, un vânător cunoscut și iscusit în zonă. Urmare a acestei întrebări și a legăturii edilului din Gorj cu unul dintre superiori polițistului din IPJ Vâlcea, agentul crede că i se pregătea ceva. Două săptămâni mai târziu are percheziție la domiciliu, este reținut și băgat după gratii pentru corupere de minori. În final, încadrarea faptei se schimbă în agresiune sexuală asupra unui minor, infracțiune pentru care ajunge sa fie trimis în judecată. De pe 6 septembrie, agentul a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, măsură pe care o respecta la locuința sa din Bustuchin. Agentul are acasă un copil de câțiva anișori, care a fost adus pe lume după ani de încercări eșuate. De aici și intenția familiei de a ajuta alți copii sau familii cu copii, lucru pe care îl fac nu doar pentru familia din Târgu Logrești ci și pentru alți copii sprijiniți de un ONG. Pentru ajutorul oferit, umanitar, polițistul s-a ales cu un dosar penal.

A.STOICA