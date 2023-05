Politicienii și sindicaliștii joacă țonțoroiul pe cadavrul CEO! Cât de ,,secret” a fost Planul de restructurare!

De cel puțin două decenii, în Gorj, principalul subiect al campaniilor electorale a fost salvarea mineritului și energiei. Într-una din aceste campanii electorală a apărut chiar ipoteza construirii unei noi termocentrale la Sărdănești – Plopșoru, oamenii și-au pus speranțe, pentru că era vorba de locuri de muncă într-un județ în care investitorii se lăsau așteptați. La 31 mai 2012, an electoral, a apărut Complexul Energetic Oltenia. Nici nu s-a înființat bine noua structură în care se reuniseră carierele miniere din fosta Societate Națională a Lignitului Oltenia cu termocentralele din Oltenia, denumite, la acea vreme, complexuri energetice, că politicienii s-au și pornit s-o salveze și pe aceasta. Au fost proteste de toate soiurile, cu mii de salariați în Piața Prefecturii, greva foamei, în mai multe episoade, în fața companiei, sloganuri cu ,,S.O.S CE Oltenia!”, toate cu scopuri politice, pentru că, în acea perioadă, colosul energetic producea și vindea energie. Paradoxal, compania genera pierderi, însă firmele din economia conexă, cele care prestau servicii pentru aceasta, controlate de politicieni, sindicaliști sau oameni de afaceri care penetraseră ,,cu valizele” cercurile locale de putere și influență, aveau cifre de afaceri și profituri amețitoare. Practic, nimeni nu salva CEO, ci, cu toții, trăgeau dricul mai aproape de groapă. Când cortegiul funest a ajuns lângă criptă, aceiași politicieni și sindicaliști au dat bir cu fugiții. Cu toții își pasează vina situației în care se află CEO. Ba mai mult, afirmă cu nonșalanță că nu au știut despre termenele la care se va pune cruce mineritului și energiei din Gorj. Cu toții, au invocate Planul ,,secret” de restructurare a companiei energetice, când, de fapt, documentul a fost public în tot acest timp. Nici n-a apucat bine să se instaleze noul președinte al Directoratului, Dan Iulius Plaveti, că i-au și sărit la beregată: ,,să facă public Planul de restructurare”. Plaveti a pus, în urmă cu câteva zile, documentul pe site-ul companie. De fapt, politicienii locali vor să-și ascundă acum ignoranța și nepăsarea în privința CEO. Ce subiect vor avea campaniile electorale de anul viitor? Cu siguranță, își vor pune unii altora în brațe cadavrul CEO.

Începutul

La data de 4 decembrie 2020, a fost notificat Comisiei Europene ,,Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia și un ajutor de restructurare în valoare de 1,33 miliarde de euro, compus dintr-un ajutor de salvare în valoare de 0,25 miliarde de euro, deja acordat la acea dată, un împrumut suplimentar garantat de stat de 0,31 miliarde de euro și o subvenție de stat în valoare de 0,77 miliarde de euro. Planul de restructurare notificat la acel moment a cuprins perioada 2021-2030, însă perioada de restructurare acoperea doar anii 2021-2025.

Pe 5 februarie 2021, Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru evaluarea măsurilor propuse de către autoritățile române cu privire la ajutorul de stat pentru restructurarea CEO, pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române erau conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

La câteva săptămâni de la acest moment au apărut, pentru prima oară în spațiul public, reperele a ceea ce însemna restructurarea CEO și, evident, spectrul politic local s-a inflamat, s-au updatat discursurile demagogice, mesajele populiste pentru că CEO trebuia ,,salvat”, din nou! PSD se afla în opoziție și mesajele din zona ,,specialiștilor” social-democrați erau din cele mai tranșante.

Secretul s-a desecretizat

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 27 septembrie 2021. La guvernare era coaliția PNL-USR, iar Cristian Ghinea era ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, sub conducerea căruia a fost elaborat şi trimis la Bruxelles PNRR-ul României.

Chiar de atunci, toți cei preocupați de soarta energiei pe bază de cărbune au putut observa ce scria în PNRR 2021-2027. Spre aducere aminte, redăm câteva pasaje. ,,În ceea ce privește rezultatul reformelor implementate se urmărește adoptarea unei legi care va cuprinde un calendar obligatoriu de înlocuire a cărbunelui, inclusiv măsuri privind închiderea sau conservarea minelor și măsuri pentru recalificare și reconversie profesională, precum și alte masuri cu impact socio-economic asupra comunităților afectate. Până cel târziu în Q4 din 2025 va fi dezafectată capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de lignit.”

Fiecare a înțeles ce a vrut din acel document, însă termenele de închidere a mineritului și energiei pe bază de cărbune au fost clare. ,,Până cel târziu in Q 3 2026 se vor închide cel puțin 5 din cele 9 exploatații miniere pe lignit din cadrul CE Oltenia. (…) Până cel târziu in Q 3 2026 se vor fi înlocuiți cel puțin 1.300MW pe lignit cu capacitate flexibila pe gaz, in ciclu combinat hydrogen readiness sau în înaltă cogenerare. (…) Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din SRE, on-shore sau off-shore corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032”, potrivit PNRR.

USR și-a asumat închiderea energiei pe cărbune

Trebuie spus că USR a prezentat PNRR ca fiind ”planul nostru de țară, este o șansă istorică pentru repararea României și plasarea ei între statele moderne ale Europei. Este singurul proiect românesc de reforme și investiții real, existent, fezabil: conține un calendar, ținte, indicatori, buget detaliat, grafic de derulare. Toate create în dialog cu experții tehnici ai Comisiei Europene și aprobate de către Comisia Europeană cu calificative foarte bune”, conform platformei online prin care USR monitorizează implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Toate datele din Planul de restructurare au fost publice

… încă din luna martie a anului trecut, când a apărut pe siteul Secretariatului General al Guvernului Nota de fundamentare a Ordonanțăei de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea CEO, în care se menționa Planul de restructurare REVIZUIT, trimis de către Ministerul Energiei încă din iunie 2021 Comisiei Europene, precum și Decizia forului European, din luna ianuarie 2022, prin care fusese aprobat.

,,La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit și, ulterior, a furnizat noi actualizări ale planului și informații suplimentare. Planul de restructurare revizuit se bazează pe planul de decarbonizare, care asigură o tranziție sustenabilă către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile. Planul de restructurare revizuit cuprinde perioada 2021-2026. Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care a fost implementat parțial de către România pentru Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor de restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia care constă în: – transfer nerambursabil – grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ,,Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în documentul citat.

Sfârșitul

În aceeași notă de fundamentare se menționează, cu exactitate, etapele de închidere ale energiei pe bază de cărbune. ,,Reducerea capacităților pe lignit până la phase-out trebuie să fie aliniată cu creșterea regenerabilelor în sistem și punerea în operare a unor centrale noi pe gaze, cu posibilitatea utilizării gazelor verzi, pentru a atinge țintele de energie și climă în 2030 și pentru a pregăti sistemul energetic din România pentru neutralitate climatică în 2050, în acord cu Green Deal. Este de importanță strategică pentru România să pună în operare capacități noi de producere pentru a se putea încadra în etapa de tranziție către decarbonare. Proiectele noi ale CEO pe gaze naturale și regenerabile sunt incluse atât în PNIESC cât și în Strategia energetică. Practic, acest Plan de restructurare al CEO este prima și cea mai mare acțiune de decarbonare a sectorului de producere din România. Planul prevede trei etape de închidere a producției de energie electrică pe bază de lignit, cu o dată de finalizare comercială în 2030. Capacitatea instalată pe bază de lignit va fi redusă treptat de la 3570 MW (începutul anului 2021) la 1780 MW la sfârșitul anului 2022 și 990 MW la începutul anului 2027” se mai arată în documentul aflat la baza actului normativ.

În aceste condiții, oricare dintre oamenii politici și sindicaliști puteau consulta siteul CE și căuta Decizia din 26 ianuarie 2022, pentru a prezenta public planul de închidere și îngropăciune al CEO, însă le-a fost mai ușor să afirme că documentul e secret și să paseze responsabilitatea de la unii la alții.

Claudiu Matei